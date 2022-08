Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có giải pháp liên quan hộ chiếu mới

(VTC News) -

Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng lưu ý một số công việc cụ thể, trong đó ông đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đã dũng cảm hy sinh trong vụ cháy gần đây tại Hà Nội, đồng thời nhắc nhở các địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, công khai trên báo chí về những địa phương làm tốt và chưa làm tốt. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thủ tướng đã liên tục có các chỉ đạo, đôn đốc về nội dung này.

Vừa qua, theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, các địa phương triển khai công việc này, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ giáo viên một cách phù hợp, khoa học, hiệu quả, sát thực tế, tránh lãng phí, tiêu cực.

Về trọng tâm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh lại yêu cầu "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không".

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng nêu rõ, trước hết, tập trung công tác hoàn thiện thể chế theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, từ kinh nghiệm "xương máu", vaccine vẫn là vũ khí chiến lược, lá chắn hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm vacccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng; theo sát diễn biến, sẵn sàng các phương án, kịch bản, nhân lực, trang thiết bị vật tư, y tế phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng, chống dịch trên phạm vi toàn quốc và ở từng địa bàn.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, trong tình hình mới với những diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, quy mô còn hạn chế, sức chống chịu có hạn, nhiệm vụ là rất nặng nề, đề nghị các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò tập thể lãnh đạo và trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình thực tiễn, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, phát hiện kịp thời, xử lý các vấn đề phát sinh, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Ngày 27/7, các cơ quan của Đức thông báo tạm thời không công nhận hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh, thành phố, nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (loại C-, D-) cho những hộ chiếu mới này. Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha trong tuần này cũng thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam với lý do tương tự. Trong khi đó, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường. Tuy nhiên, cơ quan ngoại giao Pháp khuyến cáo những người nộp đơn xin thị thực nên cập nhật thông tin do tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Đại sứ quán Anh cũng cho biết, cơ quan chức năng của nước này vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam.