Thủ tướng: Đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 20% tỷ trọng GDP vào năm 2025

Tối 12/10, Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại buổi khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là quá trình thay đổi sâu rộng toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội. Chính phủ các nước cần phải định hướng, dẫn dắt quá trình này để chuyển đổi số có hiệu quả, phát huy cao nhất những giá trị mới của không gian số trong mọi mặt đời sống xã hội.

"Công cuộc chuyển đổi số để xây dựng một thế giới số là vấn đề toàn cầu nên cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, góp sức toàn cầu. Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số, nhất là trong ITU phải hướng đến mục tiêu xây dựng một thế giới số xanh hơn, toàn diện hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người và tất cả các quốc gia", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World). (Ảnh: Vietnamnet)

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ, chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Quá trình này chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân tích cực tham gia và được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Bởi vậy, vai trò dẫn dắt của Chính phủ cũng như các sáng kiến, kế hoạch hợp tác trọng tâm của ITU phải hướng tới mục tiêu này để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, thế giới số phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm chủ quyền số và an toàn, an ninh mạng. ITU cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là một tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc trong việc định hình khuôn khổ quốc tế về chủ quyền số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết thêm, thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, sâu sắc chưa từng có, đặc biệt do tác động của đại dịch COVID-19. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đặt ra cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia.

Tuy nhiên, chắc chắn chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn, vừa đảm bảo trạng thái hoạt động bình thường mới trên không gian số, vừa góp phần phục hồi kinh tế với sức khỏe và sự an toàn của người dân luôn được đặt lên hàng đầu

Là một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn, khi mà đại dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, sự cân đối của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm, chính trị xã hội ổn định, những động lực thúc đẩy tăng trưởng được duy trì và từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ Việt Nam coi hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số quốc gia là yếu tố then chốt và nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, Chính phủ luôn tin tưởng lực lượng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng đối với việc triển khai thành công tiến trình này để đạt mục tiêu kinh tế số Việt Nam chiếm trên 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. (Ảnh: Vietnamnet)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho hay, gần 2 năm qua, dịch COVID-19 tạo ra cho chúng ta nhiều khó khăn và thách thức.

"COVID-19 rồi sẽ qua đi sớm hay muộn nhưng quan trọng là ai sẽ tận dụng được cơ hội mà COVID-19 mang lại, ai sẽ là người thích ứng nhanh, kịp thời thay đổi để vượt lên với sức sống mạnh mẽ hơn. Trong tiến trình này, điều cốt yếu là nhanh chóng chuyển mọi hoạt động lên môi trường số. Với chuyển đổi số thì một tháng COVID-19 có thể bằng cả chục năm", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Chính vì thế, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh, sự kiện năm nay vẫn tiếp tục chủ đề Chung tay xây dựng Thế giới số nhưng tập trung vào các chủ đề con là hạ tầng, truy cập và dịch vụ số để thúc đẩy chuyển đổi số. Hội nghị Bộ trưởng và các hội thảo chuyên đề cũng đều tập trung thảo luận các chính sách, giải pháp để đẩy nhanh chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, phát triển số có thể coi là sự phát triển chủ đạo của nửa đầu thế kỷ thứ 21. Việt Nam và các nước thành viên của ITU cam kết cùng nhau thúc đẩy hợp tác với trọng tâm là chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia.

Tổng thư ký ITU Houlin Zhao cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà tài trợ đã nỗ lực để tổ chức sự kiện ITU Digital World 2021 thành công. Ông cũng cảm ơn Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam đã có sáng kiến đổi tên sự kiện từ Hội nghị và Triển lãm Viễn thông Thế giới thành Hội nghị và Triển lãm Thế giới số.

Tổng thư ký ITU bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp khắp thế giới sẽ xóa bỏ được cách biệt giữa người giàu có thông tin và những người không có thông tin. Đây là thời khắc hướng tới tương lai và cam kết xây dựng thế giới số cùng nhau. Cùng nhau chúng ta sẽ đẩy nhanh chuyển số cho mọi người.