Thủ tướng: 'Chân thành, lòng tin chiến lược giúp giải quyết các vấn đề toàn cầu'

Các nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận các biện pháp thúc đẩy hoà bình, ổn định trên toàn cầu, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững và thịnh vượng của mọi quốc gia. Phiên họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo G7 và các nước khách mời.

Tại phiên họp, các nhà lãnh đạo G7 và khách mời chia sẻ quan điểm về các vấn đề thời sự quốc tế có tác động đến hoà bình, ổn định của khu vực và toàn cầu; khẳng định cam kết cùng hành động để giải quyết các thách thức, kiềm chế leo thang căng thẳng tại các điểm nóng địa chính trị trên toàn cầu.

Các ý kiến phát biểu nhấn mạnh tinh thần hợp tác và đoàn kết quốc tế đóng vai trò nền tảng trong bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định và phát triển bền vững; kêu gọi các nước đề cao trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và tuân thủ Hiến chương của Liên hợp quốc. Phiên họp đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; nhấn mạnh duy trì hoà bình, hiện trạng ở Biển Đông và bảo đảm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với UNCLOS 1982.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật ba thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển. Trong đó nhấn mạnh, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định cho hợp tác và phát triển vừa là nền tảng thiết yếu, vừa là đích đến cuối cùng vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới cũng như từng quốc gia, khu vực. Hòa bình là mục tiêu tối thượng của hợp tác quốc tế, là giá trị chung của nhân loại; hòa bình bền vững, thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đề cao cách tiếp cận tổng thể về các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển; hoà bình là nền tảng, đoàn kết, hợp tác là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu.

Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhờ có hoà bình, Việt Nam từ một nước nghèo đã vươn lên thành một quốc gia thu nhập trung bình, đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình, cùng chung tay đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại; mong muốn chấm dứt xung đột, không sử dụng và đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh con người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp về tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình cần được đề cao và cần được thực hiện bằng những cam kết cụ thể; kêu gọi các bên liên quan trong mọi cuộc xung đột giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán để tìm ra các giải pháp lâu dài, tính tới lợi ích chính đáng của các bên. Thủ tướng khẳng định Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, công bằng, công lý và lẽ phải.

Đối với khu vực, Thủ tướng mong muốn cộng đồng quốc tế và các đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng khu vực hoà bình, ổn định, hợp tác và tự cường. Theo đó, các nước thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới đạt Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); đề nghị các bên kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước liên quan đã được UNCLOS 1982 xác lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự chân thành, lòng tin chiến lược và tinh thần trách nhiệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Với Việt Nam, các giá trị đó thể hiện qua việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Sáng ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước khách mời đã tới thăm Công viên tưởng niệm hoà bình tại Thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Vũ Khuyên (VOV)