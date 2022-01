Thủ tướng: Cần mạnh dạn mở cửa, nếu không sẽ lỡ nhịp phát triển

(VTC News) -

Sáng 28/1, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, khi chưa có đủ vaccine, chúng ta buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính và điều này ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế - xã hội. Đến nay, khi đã đạt độ bao phủ vaccine, đúc kết được các kinh nghiệm, công thức, phương châm phòng chống dịch, chúng ta mạnh dạn, tự tin mở cửa trở lại.

"Trong khó khăn, không có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tối ưu, nếu cứ chờ đợi thì sẽ lỡ nhịp phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố công khai, cụ thể về việc mở cửa trường học và các hoạt động du lịch, nêu rõ lộ trình, các điều kiện, công việc cần làm, diễn tập các phương án xử lý khi có ca nhiễm COVID. Tinh thần là mở cửa sớm nhất có thể, bảo đảm an toàn, hợp lý, khoa học, hiệu quả, phù hợp tình hình.

Các bộ, ngành phối hợp với Bộ Y tế để ban hành quy định phòng chống dịch trong các ngành, thống nhất thực hiện trên toàn quốc, giám sát, kiểm tra để thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo hơn nữa. Bộ Công an đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ban, ngành.

Các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng.

Chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hoạt động đi lại của người dân trong dịp Tết theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nơi nào tự ý đặt các quy định, yêu cầu riêng trái với quy định, hướng dẫn chung thì các bộ ngành phải kiểm tra, xử lý. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ và trở lại làm việc sau Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Y tế ngoài công tác phòng, chống dịch COVID-18 cần đảm bảo khám, chữa bệnh và các công việc thường xuyên.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Bộ Quốc phòng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Công an giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bộ Ngoại giao bám sát và chủ động thực hiện hiệu quả các chương trình ngoại giao cấp cao phù hợp tình hình. Tinh thần là giữ nước từ xa, từ sớm, từ khi chưa có nguy cơ và tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, phát triển đất nước.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị các bộ tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện trên cơ sở bám sát kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan. Tinh thần là phục hồi nhanh, phát triển bền vững, các nhiệm vụ, lộ trình cụ thể, rõ ràng để kiểm tra, giám sát.