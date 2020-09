Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

(VTC News) - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh tình trạng đối tượng giả danh công an, quân đội để lừa đảo khi thảo luận về phòng chống tội phạm.

(VTC News) - UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Lê Văn Việt.

(VTC News) - Từ 1/10/2019 đến 31/7/2020, Bộ Công an phát hiện, khởi tố 228 vụ, 492 bị can phạm tội về tham nhũng; 23 vụ, 158 bị can phạm tội về chức vụ.