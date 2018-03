Thủ tướng biểu dương chiến công phá án vụ thảm sát 5 người trong một gia đình

(VTC News) - Ngày 17/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen các cơ quan, ban ngành trong chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình ở TP.HCM.

Ngày 16/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư khen gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Theo đó, vào sáng 15/2 (30 Tết), tại đường số 7, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM đã phát hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người trong cùng một gia đình.

Hiện trường vụ thảm sát.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP.HCM và sự phối hợp chặt chẽ của Công an các tỉnh Long An và An Giang, Tổng cục Cảnh sát, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng, không quản ngày đêm vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đã khẩn trương điều tra, phá án và bắt được nghi phạm gây án.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát và Công an TP.HCM. Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 15/2 (30 Tết) một người dân đến căn nhà nằm trong hẻm 313 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện một người phụ nữ khoảng 35 tuổi chết gần cửa ra vào, xung quanh có nhiều vết máu.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình bị bắt sau khi sát hại 5 người trong một gia đình.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và phát hiện thêm thi thể ông Chinh (chủ gia đình) và ba người con gồm một nam, hai nữ hiện đang học lớp 7, 5 và mẫu giáo. Người phụ nữ được tìm thấy trước đó là bà Hồng (vợ ông Chinh)

Tại hiện trường, các xác chết đã bắt đầu phân hủy, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Tình là người mới vào làm việc tại cơ sở sản xuất vợ chồng ông Chinh được khoảng 2 tháng trước khi vụ thảm án chấn động xảy ra.

Ngay trong đêm Giao thừa, lực lượng công an đã trắng đêm lần theo dấu vết nghi phạm, kẻ đã cướp theo chiếc xe máy và tài sản để bỏ trốn từ An Giang tới Long An. Đến chiều mùng 1 Tết Mậu Tuất (16/2), nghi phạm Tình đã bị bắt giữ khi đang ăn nhậu với bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hữu Tình, trong quá trình làm việc, đối tượng cảm thấy ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tỏ ra thiên vị 2 người làm công khác quê ở Thanh Hóa (cùng là đồng hương với ông Chinh).

Hơn nữa, Tình còn thường xuyên bị bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) chửi mắng nên nuôi hận thù trong lòng.

Vào ngày 27 Tết (12/2), gia đình ông Chinh tổ chức tất niên cuối năm để cho 2 người làm công khác về quê trước. Tình xin ông Chinh cho ở lại làm đến 30 Tết nhưng không được đồng ý.

Tối đó, nhân cơ hội cả nhà ông Chinh đang ngủ, đối tượng ra tay sát hại từng người một, trong đó có 3 đứa trẻ chưa đến 15 tuổi.

Riêng bà Hồng phát hiện ra hành vi của Tình nên bỏ chạy ra cửa, định hô hoán thì bị Tình đuổi theo, đâm gục trước cửa. Trong quá trình gây án, do nạn nhân phản ứng nên Tình bị thương ở tay.

Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi một số tài sản cùng chiếc xe máy của gia đình nạn nhân, chạy đến bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM để băng bó vết thương.

