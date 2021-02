Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

(VTC News) -

Trong thông điệp chúc mừng năm mới đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết năm mới là khoảnh khắc của hy vọng, là thời điểm nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm qua và chấm dứt những điều không may mắn.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh, việc đón mừng năm mới sẽ diễn ra rất khác ở nhiều nơi tại Australia.

Tuy vậy, Thủ tướng Australia Scott Morrison tin tưởng rằng, mọi người đang bước vào năm mới với sự tự tin, lạc quan và tràn đầy hy vọng. Thủ tướng Scott Morrison chúc tất cả mọi người cùng những người thân yêu sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới.

Video: Thủ tướng Australia chúc mừng năm mới

Trước đó, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian, nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại Australia cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Trong bức thư bà Berejiklian khẳng định, Tết của cộng đồng người Việt ở bang New South Wales là một sự kiện sự kiện văn hóa quan trọng, là dịp thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam cùng với các món ăn ngon và tinh thần cộng đồng.

Nhân dịp này bà Berejiklian đã gửi lời cảm ơn tới những người Việt đang sinh sống tại bang New South Wales vì đã có những đóng góp cho cộng đồng và góp phần làm hài hòa xã hội đa văn hóa tại bang này. Thủ hiến bang New South Wales chúc cộng đồng người Việt hạnh phúc, mạnh khỏe và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.