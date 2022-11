Thủ tướng Anh: 'Kỷ nguyên vàng' quan hệ với Trung Quốc đã qua

(VTC News) -

Trong bài phát biểu chính sách đối ngoại quan trọng đầu tiên của mình, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết cách tiếp cận của Anh đối với Trung Quốc cần phải phát triển, cho rằng Bắc Kinh đang "cạnh tranh giành ảnh hưởng toàn cầu bằng cách sử dụng tất cả các đòn bẩy của quyền lực nhà nước".

Cũng theo Thủ tướng Rishi Sunak, thách thức mang tính hệ thống của Bắc Kinh đối với các lợi ích và giá trị của Anh đang ngày càng gay gắt hơn.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: Getty)

“Có thể nói, cái gọi là 'kỷ nguyên vàng' đã qua. Chúng tôi nhận ra rằng Trung Quốc đặt ra một thách thức mang tính hệ thống đối với các giá trị và lợi ích của Anh", Thủ tướng Rishi Sunak nói.

“Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua tầm quan trọng của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới - đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu hoặc các vấn đề như biến đổi khí hậu. Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và nhiều nước khác cũng hiểu điều này”, ông Rishi Sunak cho hay.

Theo Thủ tướng Rishi Sunak, dưới sự lãnh đạo của ông, Chính phủ Anh sẽ ưu tiên tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với các đồng minh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh “kinh tế và an ninh là vấn đề không thể chia cắt” trong khu vực.

Cuộc gặp dự kiến giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 ở Indonesia đã bị hủy, Trước đó, ông Sunak dự kiến có cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm xây dựng quan hệ song phương “thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

Hôm 24/11, Chính phủ Anh chỉ đạo yêu cầu các cơ quan quan trọng ngừng lắp camera giám sát có liên hệ với Trung Quốc vì lý do rủi ro an ninh. Bộ trưởng văn phòng nội các Oliver Dowden cho biết, quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xem xét "các rủi ro an ninh có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai liên quan đến việc lắp hệ thống giám sát tại các khu đất của Chính phủ".

Bên cạnh việc ngừng sử dụng camera an ninh, Anh cũng yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc liên quan đến Trung Quốc có hoạt động tại quốc gia này phải cung cấp thông tin và dữ liệu cho các cơ quan nếu được yêu cầu.