Thủ tướng Anh họp khẩn ngay trước khi từ chức để tính kế với Iran

Trong động thái quan trọng cuối cùng trước khi từ chức vào ngày 24/7, bà May sẽ chủ trì một cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp Văn phòng Nội các Anh (COBR) vào khoảng 10h30 sáng 22/7 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Việt Nam).

"Cuộc họp COBR sẽ thảo luận về việc duy trì an ninh vận chuyển ở vịnh Ba Tư", đại điện của COBR cho biết.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: EPA-EFE)

Đây là cuộc họp khẩn thứ 3 của Anh kể từ khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero hôm 19/7 nhưng là lần đầu tiên bà May chủ trì. Cuộc họp của COBR thường quy tụ Bộ trưởng các bộ an ninh, tình báo và các chỉ huy quân sự trong một cơ sở an toàn ở trung tâm London.

Sau vụ tàu chở dầu bị bắt giữ, khu trục hạm của Anh HMS Montrose yêu cầu tất cả các tàu gắn tàu Anh phải tránh di chuyển qua eo biển Hormuz cho tới khi có thông báo mới.

Anh mới đây cũng gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định việc bắt giữ tàu chở dầu xảy ra ở vùng lãnh hải của Oman và con tàu có quyền quá cảnh hợp pháp qua eo biển quốc tế.

Bức thư phủ nhận thông tin trước đó mà Iran đưa ra rằng tàu chở dầu Anh bị bắt giữ do va chạm và phớt lờ yêu cầu trợ giúp của tàu đánh cá Iran.

"Không có bằng chứng nào về việc này", bức thư nhấn mạnh.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tobias Ellwood cho biết Anh đang xem xét một số lựa chọn đáp trả.

Khi được hỏi liệu Anh có đưa ra các biện pháp trừng phạt mới hoặc đóng băng tài sản của Iran hay không, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond nói rằng: Chúng tôi đã có một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt tài chính. Chúng tôi chưa quyết định sẽ làm gì ngay lập tức, nhưng tất nhiên chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn".

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết Quốc hội nước này sẽ được cập nhật về tình hình trong ngày hôm nay (22/7).

Iran tung video bắt tàu chở dầu, Anh phản ứng Anh tố cáo việc Iran bắt giữ tàu chở dầu có cờ của Anh ở vùng Vịnh là hành động thù địch ngày 20/7.

Tàu dầu liên lạc với chiến hạm Anh trước khi bị Iran bắt Sau khi Iran yêu cầu Stena Impero quay đầu, chiến hạm Anh kêu gọi tàu dầu tiếp tục hành trình nhưng không thể giúp được nó tránh bị bắt.

(Nguồn: Straitstimes)

Song Hy