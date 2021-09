Thủ tướng Anh: Các cuộc tấn công ngày 11/9 không chia rẽ được chúng ta

(VTC News) -

"Những kẻ khủng bố gieo rắc đau thương cho chúng ta và mối đe dọa của chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sau 20 năm, chúng ta có thể nói rằng, chúng đã thất bại trong việc lay chuyển niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

"Chúng đã thất bại trong việc đẩy các quốc gia tách rời nhau, khiến chúng ta từ bỏ các giá trị của mình, hoặc sống trong nỗi sợ hãi thường trực”, ông Boris Johnson nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Đề cập đến sự trỗi dậy gần đây của Taliban ở Afghanistan sau khi các lực lượng Mỹ, Anh và NATO rút lui, Thủ tướng Johnson cho biết: "Các sự kiện gần đây ở Afghanistan chỉ củng cố quyết tâm của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố. Tưởng nhớ những người đã mất, trân trọng những người sống sót và giữ vững niềm tin vào tự do và dân chủ, những thứ sẽ luôn chiến thắng mọi kẻ thù", ông Boris Johnson cho biết thêm.

Gần 3.000 người đã thiệt mạng, trong đó có hơn 2.600 người tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, sau khi những kẻ không tặc chiếm quyền kiểm soát máy bay, tấn công tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc ngay bên ngoài thủ đô Washington. 67 công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng.

Người đứng đầu al-Qaeda - Osama bin Laden, kẻ chủ mưu thực hiện vụ tấn công 11/9 từ bên trong Afghanistan, đã bị tiêu diệt. Sự kiện 11/9 đã châm ngòi cho chiến dịch chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, can dự vào Afghanistan và lật đổ chính quyền do Taliban kiểm soát vào năm 2001.