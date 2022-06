Thủ tướng Anh Boris Johnson 'thoát hiểm' trong bỏ phiếu bất tín nhiệm

(VTC News) -

Theo kết quả bỏ phiếu công bố hôm 6/6, ông Boris Johnson nhận được 211 phiếu ủng hộ so với 148 phiếu chống (tương đương 59% tỷ lệ ủng hộ) từ các Nghị sĩ của đảng Bảo thủ.

So với người tiền nhiệm Theresa May, kết quả này của ông Boris Johnson thấp hơn. Tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hồi tháng 12/2018, 7 tháng trước khi từ chức, bà Theresa May nhận được tỷ lệ 63% ủng hộ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Với kết quả này, ông Boris Johnson tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo đảng Bảo thủ cũng như chiếc ghế Thủ tướng Anh. Đây được xem là một thắng lợi lớn, cứu vãn sự nghiệp chính trị của ông Boris Johnson.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi có hơn 54 nghị sỹ đảng Bảo thủ cầm quyền yêu cầu tổ chức bỏ phiếu lấy tín nhiệm đối với Thủ tướng Boris Johnson.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Boris Johnson gọi đây là "chiến thắng quyết định và thuyết phục", đồng thời nhấn mạnh chính phủ và đảng Bảo thủ cầm quyền sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề mà người dân thực sự quan tâm.

"Chúng ta có thể tập trung vào giúp đỡ người dân trong vấn đề chi phí sinh hoạt, xử lý tồn tại do hậu quả COVID-19, cũng như bảo đảm các cộng đồng dân cư an toàn hơn bằng cách triển khai thêm cảnh sát. Đây là cơ hội để tiếp tục đoàn kết và củng cố kinh tế của Anh", ông Boris Johnson nói.

Ông Boris Johnson, 57 tuổi, nhậm chức Thủ tướng Anh năm 2019. Gần đây, ông liên tục đối mặt cáo buộc tiệc tùng giữa lúc Anh áp lệnh phong tỏa vì COVID-19 vào năm ngoái.

Truyền thông Anh liên tục đăng tải loạt ảnh ông cùng các nhân viên vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Boris Johnson xin lỗi trước Quốc hội Anh sau khi trở thành lãnh đạo Anh đầu tiên bị phạt vì vi phạm quy định liên quan lệnh phong tỏa ngăn COVID-19.

Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson vẫn khẳng định sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo nước Anh, trong đó có nỗ lực hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Ông đã bất ngờ tới Kiev và có cuộc hội đàm trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4.