Thứ trưởng Công an: Số người bị chết, bị thương vụ cháy chung cư mini rất lớn

(VTC News) -

Video: Chiến sỹ Cảnh sát PCCC đu dây cứu người kẹt trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Ngày 13/9, trong phần giải trình tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

"Tối qua 12/9, vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đã gây hậu quả rất nặng nề. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương dập tắt đám cháy, cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên về thiệt hại, số lượng mà Công an Hà Nội đang thống kê rất nặng nề. Số lượng người bị chết và số bị thương rất lớn", Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến. (Ảnh: quochoi.vn).

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an đã báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình.

Cũng theo ông Lê Văn Tuyến, sáng 13/9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với TP Hà Nội, các sở, ngành để giải quyết vụ việc.

Trước đó, phát biểu ý kiến về công tác phòng cháy, chữa cháy, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước diễn biến rất phức tạp, 8 tháng năm 2023 đã xảy ra 2.031 vụ cháy (tăng 38%), làm 83 người chết (tăng 48%).

"Qua theo dõi, có thời điểm xảy ra liên tiếp các vụ cháy dẫn đến 3-4 người cùng một gia đình chết do cháy, nổ", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Dẫn báo cáo của Chính phủ, Trưởng ban Công tác đại biểu nêu, cả nước còn hơn 38.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và khó có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

Bà Nguyễn Thị Thanh nhìn nhận, các ngành đã ra rất nhiều văn bản, biện pháp mạnh chỉ đạo, nhưng số cơ sở đưa vào sử dụng còn vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy tương đối nhiều. Bà kiến nghị cần phải tiếp tục tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao số lượng cơ sở vi phạm còn nhiều như vậy.

"Cơ quan chức năng đã ban hành rất nhiều chủ trương, biện pháp về phòng chống cháy nổ nhưng kết quả chưa tương xứng với giải pháp, chủ trương của chúng ta đưa ra. Thậm chí có thời điểm xảy ra liên tiếp, tạo nên dư luận chúng ta càng chỉ đạo, càng nêu nhiều thì cháy càng nhiều…", bà Thanh nói.

Tại báo cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy, Chính phủ cho biết, Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan chức năng cũng tổ chức tổng rà soát toàn quốc các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết xử lý các vi phạm; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định, nghiệm thu và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng cũng được đẩy mạnh bên cạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn cơ sở.

Báo cáo của Chính phủ cũng khẳng định quyết liệt tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai, hoạt động có vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, Chính phủ thừa nhận, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp. Trong kỳ báo cáo, cả nước xảy ra 2.031 vụ cháy (tăng 38,16%), làm 83 người chết (tăng 48,21%), 74 người bị thương (tăng 5,71%), thiệt hại 637 tỷ đồng (giảm 30,37%); xảy ra 8 vụ nổ (giảm 60%), làm 5 người chết (giảm 58,3%), 21 người bị thương (tăng 50%), thiệt hại 50 tỷ đồng (giảm 99%).

Theo UBND quận Thanh Xuân, vụ cháy xảy ra vào 23h50 ngày 12/9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, diện tích sàn khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học PCCC... với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy. UBND quận Thạnh Xuân cho biết, ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong, nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan có liên quan của quận sẽ tiếp tục thông tin.