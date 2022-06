Thứ trưởng Công an: Qua vụ Việt Á cho thấy nhiều người chưa biết sợ

(VTC News) -

Sáng 30/6, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian qua, Đảng uỷ Công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm các tầng nấc trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thực hiện tốt chủ trương bố trí 100% Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương; 100% các xã có công an chính quy.

Đồng thời quyết liệt trong quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện, xử lý nhiều cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần làm trong sạch lực lượng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, trong 10 năm qua, cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân đã khởi tố mới trên 16.000 vụ án, 26.800 bị can về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; trên 2.600 vụ án, 5.800 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Công tác điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng đã được Tổng Bí thư - Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá là một “điểm sáng”, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Giai đoạn 2012 - 2020, công tác điều tra có những bước tiến đột phá, làm rõ được bản chất của các vụ án, phân hóa trách nhiệm của từng đối tượng, bảo đảm xử lý nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý án tham nhũng, tiêu cực không chùng xuống mà tiếp tục có những bước tiến mới.

Điểm nổi bật là đã chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người”. Điển hình là các vụ trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, lợi dụng các chính sách phòng chống dịch COVID-19 để trục lợi...

Nhiều vụ án xảy ra trên phạm vi rộng hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, nhưng đều được phát hiện, điều tra làm rõ, điển hình là vụ Công ty Việt Á; vụ lợi dụng các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước để trục lợi; vụ Tân Hoàng Minh, FLC...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, mặc dù đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, xử lý nhiều cán bộ cấp cao, nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhiều “đối tượng chưa biết sợ”.

Dẫn chứng từ tháng 4/2020, khi mới bắt đầu đại dịch COVID-19, các cơ quan tố tụng xử lý vụ CDC Hà Nội về lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, lúc đó Thường trực Ban Chỉ đạo cũng cân nhắc rất kỹ giữa phòng, chống dịch và xử lý để cảnh tỉnh. Tuy nhiên, vừa qua vẫn phải xử lý vụ Việt Á, đây là việc cho thấy "một số nhóm đối tượng chưa biết sợ".

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022.

Ông cho rằng, trong các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nếu không được giám sát, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu đều có nguy cơ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nội bộ các cơ quan, đơn vị để chủ động phát hiện, xử lý các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Trong đó, quy định cụ thể thời hạn nhiều nhất tất cả các cơ quan, đơn vị phải được kiểm tra, giám sát, tránh trường hợp có nơi thì kiểm tra nhiều lần nhưng có nơi không kiểm tra và thời hạn nhất định phải khắc phục khuyết điểm sau khi kiểm tra, giám sát; có cơ chế tái kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm...

Cho rằng cần phải rà soát những văn bản pháp luật đang có "sơ hở dễ bị lợi dụng", ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, cần sơ kết, thông báo công khai thời gian sửa đổi để mọi người biết, cảnh giác khi áp dụng. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Cùng với đó, tập trung xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật theo hướng đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.