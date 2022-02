Thứ trưởng Công an: Hợp tác quốc tế chống khủng bố trở thành xu thế tất yếu

(VTC News) -

Ngày 23/2, phát biểu tại hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố”, Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Khủng bố và hoạt động khủng bố là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng lan rộng. Các tổ chức khủng bố có sự liên kết, hỗ trợ nhau trong thực hiện các âm mưu khủng bố, đe dọa nhiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở nhiều khu vực trên thế giới.

Từ thực tế phòng, chống khủng bố thời gian qua cho thấy, không một quốc gia riêng lẻ nào có thể phòng, chống khủng bố đạt hiệu quả mà thiếu sự hợp tác quốc tế. Vì vậy, hợp tác quốc tế phòng, chống khủng bố trở thành xu thế tất yếu của cộng đồng quốc tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay".

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ công an phát biểu tại hội thảo.

Trình bày báo cáo tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân nhấn mạnh bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng như hiện nay, làm xuất hiện những khuynh hướng khủng bố quốc tế mới với diễn biến ngày càng phức tạp.

Điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới đối với hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố thời gian tới cả về nhận thức và hành động.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới coi phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Thực tiễn phòng, chống khủng bố ở nhiều quốc gia đạt được những kết quả quan trọng và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm quý báu đó cần được phổ biến, trao đổi rộng rãi giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới.

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Để phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác chống tội phạm khủng bố, Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống khủng bố; tập trung xây dựng khung pháp lý (điển hình là Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và các văn bản có liên quan).

nhiều quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam được rà soát, sửa đổi ban hành có tính tương thích cao, phù hợp với các quy phạm pháp luật trong mà Việt Nam gia nhập...

Lãnh đạo Bộ Công an, các nhà khoa học, chuyên gia, các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, bàn luận về các vấn đề như: nhận thức về phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; quy định của pháp luật Việt Nam và các nước về phòng, chống khủng bố; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn phòng, chống khủng bố.

Ngoài ra, các địa biểu cũng đánh giá những kết quả, hạn chế, khó khăn, thách thức của hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống khủng bố tại Việt Nam cũng như nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố.

Kết thúc hội thảo, Bộ Công an giao Học viện An ninh Nhân dân tổng hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo, xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ, Hội đồng lý luận Bộ Công an để có căn cứ khoa học tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện lý luận, tham mưu Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật, làm cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong thời gian tới.