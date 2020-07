Thứ trưởng Công an gửi thư khen chàng trai truy bắt kẻ cướp tiệm vàng

Ngày 1/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi canh Phạm Quốc Huy (SN 1998, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) có hành động dũng cảm truy bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Hà Nội vào ngày 26/6.

Trong thư, Thứ trưởng Công an đánh giá việc làm của anh Phạm Quốc Huy là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là nhân tố tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thư khen của đại diện Bộ công an tới anh Phạm Quốc Huy.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an, tôi biểu dương, khen ngợi anh Phạm Quốc Huy. Mong anh tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa tiếp tục giúp lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước", Thứ trưởng Lê Quý Vương viết trong thư.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên anh Phạm Quốc Huy.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Vương cũng chỉ đạo Bệnh viện 19/8 tích cực điều trị, chăm sóc anh Huy, đồng thời miễn phí chi phí cho bệnh nhân này.

Công an quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, động viên anh Phạm Quốc Huy.

Như VTC News đưa tin, ngày 26/6, một nam thanh niên mặc sơ mi trắng đóng thùng đến tiệm vàng bạc Song Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) giả vờ làm khách mua hàng cướp đi lượng vàng lớn rồi bỏ chạy.

Khi nghe có tiếng hô cướp, anh Phạm Quốc Huy liền lái xe máy truy đuổi. Trong quá trình truy bắt, anh Huy bị kẻ này đâm trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19/8 Bộ Công an và được phẫu thuật kịp thời, sức khỏe đang dần ổn định.

Chiều 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa bắt được kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang là Nguyễn Khắc Hải (SN 1992 trú tại ở Mễ Trì, Hà Nội). Công an bắt được kẻ này khi hắn đang lẩn trốn cùng người yêu ở huyện Gia Lâm.