Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp tục vắng mặt phiên tòa xử VN Pharma bán thuốc ung thư giả

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Các bị cáo gồm Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma), Võ Mạnh Cường (sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) cùng 10 đồng phạm bị xét xử về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma tại toà.

Phiên toà triệu tập các thành viên Hội đồng Giám định Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Đó là ông Nguyễn Tất Đạt, bà Tăng Thị Diệu Linh và ông Trương Quốc Cường (hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế, tại thời điểm vụ án xảy ra là Cục trưởng Cục Quản lý dược).

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 1 tuần do thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa.

Tại phiên toà, ông Nguyễn Thành Lâm - Phó cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế; ông Dương Công Minh - đại diện ủy quyền của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM có mặt.

Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C.

Tuy nhiên, không có sự có mặt của Nguyễn Tất Đạt, bà Tăng Thị Diệu Linh và ông Trương Quốc Cường.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Trương Quốc Cường với tư cách Cục trưởng Cục Quản lý dược đã ký công văn cho VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet. Lô thuốc trị ung thư này đã được xác định là giả nguồn gốc xuất xứ, không được dùng chữa bệnh cho người.

Ngoài ra, phiên toà cũng triệu tập gần 200 người liên quan đến vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, VN Pharma được thành lập vào cuối năm 2011. Đến năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu cao về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được, Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ này.

Cụ thể, họ đã làm giả giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC), giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Canada, đóng dấu giả Lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, đóng dấu giả Công ty Helix Canada vào hồ sơ để đề phụ lục hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông.

Mục đích của hành vi này là nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư giả vào Việt Nam để bán kiếm lợi.

Các bị cáo khác tại toà.

Theo kết luận giám định của Bộ Y tế, lô thuốc H-Capita 500 mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Trị giá lô thuốc ung thư giả trên là 251.100 USD, được nâng khống thêm giá mua là 320.850 USD, tổng cộng là 571.950 USD (tương đương 12,1 tỉ đồng). Số tiền nâng khống này được chuyển vào 2 tài khoản dịch vụ chuyển tiền ở nước ngoài tại Hồng Kông rồi nhận lại bằng tiền Việt Nam tại Việt Nam.

Đây là khoản thu lợi bất chính của các bị can ngay trong giai đoạn mua thuốc bởi vì khi nhập khẩu, các bị can khai giá 75 USD/hộp và nộp thuế trên giá này, đồng thời bán vào bệnh viện 31.000 đồng/viên, chênh lệch 12.000 đồng/viên theo giá thực tế và tiền thuế nhập khẩu.

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy Nguyễn Minh Hùng và ban giám đốc VN Pharma đã có chủ trương chi tiền cho trình dược viên để tiếp cận bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng phục vụ cho việc bán thuốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 5/2015, VN Pharma đã sử dụng 14,1 tỉ đồng để chi cho hoạt động bán thuốc vào các bệnh viện. Số tiền này công ty có được từ việc nâng khống giá mua thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada. Vụ án đang được Bộ Công an điều tra.

Theo quyết định trên, công an tiếp tục điều tra các sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma.

Chiều 16/9, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma.

Theo thông báo này, Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) và đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

QUANG HẢI