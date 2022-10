Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 'Rất khó dự báo tăng trưởng GDP năm 2022'

(VTC News) -

Theo ông Phương, dự báo kịch bản tăng trưởng GDP khá khó khăn, nhất là trong quý 4, khi bối cảnh diễn biến trên thế giới phức tạp, bất định nên dự báo không thể chính xác, dự báo càng dài hạn càng khó chính xác hơn.

Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đưa ra hai kịch bản: Nếu tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn thì trong năm 2022, tăng trưởng GDP có thể khoảng 7,5%. Còn nếu trong bối cảnh mọi thứ diễn biến như hiện nay, không có đột biến bất lợi với nền kinh tế nước ta từ bên ngoài thì dự báo GDP tăng trưởng khoảng 8,5%.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Đắc Huy)

Về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá bối cảnh sẽ vẫn căng thẳng, thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng khó khăn có nhiều hơn. Vấn đề lạm phát toàn cầu vô cùng khó đoán định, đều trong trạng thái khó có thể kết thúc trong một, hai tháng và sẽ kéo dài thêm sang năm 2023. Tình hình lạm phát này qua phân tích của các chuyên gia, nếu các nước kiểm soát với cường độ mạnh thì dễ gây suy thoái. Chúng ta nếu có những chính sách kiểm soát tốt thì tăng trưởng ổn định, nếu không kiểm soát tốt thì rất khó dự báo rất khó khăn.

Ngoài ra chúng ta còn phải cảnh giác với những yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh. "Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu và kiến nghị với Chính phủ được lựa chọn kịch bản tăng trưởng năm 2023 là khoảng 6,5%", ông Phương nói.

Nói về tình trạng giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đạt 46,7% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Tuy có thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47,38%) nhưng số tuyệt đối lại cao hơn năm trước gần 35.000 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do tổng lượng vốn đầu tư công năm 2022 nhiều hơn năm 2021. Điều này dẫn tới kết quả là vốn giải ngân đầu tư công năm nay cao hơn về số tuyệt đối so với năm 2021 là 16%.