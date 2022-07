Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Giám sát chặt biểu hiện lạ của thí sinh thi tốt nghiệp THPT

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội chiều qua (1/7). Thứ trưởng cho rằng, kỳ thi không chỉ để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ các trường đại học sử dụng tuyển sinh. Do đó đòi hỏi phải tổ chức kỳ thi chặt chẽ, công bằng, bảo đảm quyền lợi cho người học.

“Tác động của kỳ thi tới xã hội rất lớn. Một sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn”, Thứ trưởng Độ nói và đề nghị thành phố Hà Nội tập trung cho công tác chuẩn bị như nguồn nhân lực được tập huấn đảm bảo chất lượng; chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát bố trí đủ phòng thi cho thí sinh F0, thí sinh nghi nhiễm; chủ động phương án phòng chống mưa ngập trong những ngày thi; có phương án hỗ trợ đến từng thí sinh khó khăn về phương tiện đi lại, điểu kiện kinh tế…

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội ngày 1/7.

Thứ trưởng cũng mong muốn Hà Nội hạn chế tối đa, cố gắng bằng “0” học sinh, giáo viên vi phạm quy chế. Muốn làm được như vậy, cần nâng cao trách nhiệm của giáo viên coi thi, trước khi vào phòng thi giáo viên cần kiểm tra và nhắc nhở thí sinh, trong quá trình coi thi cần giám sát chặt chẽ để phát hiện những biểu hiện lạ từ thí sinh. Đối với giáo viên, cần quán triệt để không có sơ suất về mặt chuyên môn.

Theo ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 97.524 thí sinh dự thi, trong đó 85.883 thí sinh học chương trình THPT, 11.641 thí sinh giáo dục thường xuyên và 4.476 thí sinh tự do.

Sở bố trí 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng. Cụ thể 66 điểm thi chính thức đặt tại trường THCS, 3 điểm thi chính thức đặt tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và 112 điểm thi chính thức đặt tại trường THPT. Tổng số 4.594 phòng thi, 14.096 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi và 695 cán bộ chấm thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là đối với các điểm thi gần nhà dân. Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ vận động các nhà dân ký cam kết bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi. Các điểm thi đều có đủ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19; phòng bảo quản đề thi, bài thi được lắp camera giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày.

Ông cũng cho biết, các điểm thi của Hà Nội nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng phương án bố trí nơi bảo quản vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m theo đúng quy định mới của Bộ GD&ĐT.