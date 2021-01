Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Trung tướng

Chiều 23/1, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm tướng Công an nhân dân đối với sáu sĩ quan cao cấp.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các sĩ quan được thăng hàm. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Cũng trong đợt này, Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Phan Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tình báo và Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đều được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng.