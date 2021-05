Thu thuế đạt cao kỷ lục

Theo báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 4, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan này quản lý đã đạt 468.088 tỷ đồng , bằng 41,9% so với dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là mức thu 4 tháng cao nhất từ trước đến nay tính cả về giá trị và tỷ lệ thu so với dự toán năm do cơ quan thuế quản lý.

Trong đó, số thu từ dầu thô 4 tháng đầu năm ước đạt 11.993 tỷ, tương đương 51,7% so với dự toán; thu nội địa đạt 456.095 tỷ, bằng 41% so với dự toán và tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng , bằng 41% so với dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý thuế cho biết đóng góp lớn vào số thu thuế tăng từ đầu năm là 3 khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng và đạt tiến độ thu khá so với dự toán.

Cụ thể, số thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 4 tháng năm nay là 53.191 tỷ đồng , bằng 35,9% dự toán và tăng 3,3% cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ, bằng 42,8% dự toán, tăng 9,3%; đặc biệt, số thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 109.541 tỷ, bằng 46,1% dự toán và tăng tới 37,2%.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách do cơ quan này quản lý đạt khá sau 4 tháng đầu năm là do tình hình kinh tế quý I duy trì được tốc độ tăng trưởng thu 4,48%, mức tương đương quý IV/2020.

Bên cạnh đó, do cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2020 và đầu năm nay tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán đã tạo đà cho nền kinh tế duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm.

Cũng trong giai đoạn này, cơ quan thuế đã đưa ra một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020; giá hạn quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ/năm…

Trong công tác thanh tra thuế, 4 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, kiểm tra 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đều tăng so với cùng kỳ. Qua hoạt động này, cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý gần 9.769 tỷ đồng .

Trong đó, tổng số thu thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.197 tỷ; giảm khấu trừ 331 tỷ và giảm lỗ 7.241 tỷ đồng . Tổng số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là gần 1.140 tỷ đồng .

Các cơ quan thuế cũng đã thực hiện thu 11.097 tỷ đồng tiền nợ thuế trong 4 tháng đầu năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.478 tỷ và thu bằng biện pháp cưỡng chế là 3.619 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 4, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý đã giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, tổng số tiền thuế nợ đến 30/4 đã giảm 11,6% so với cùng kỳ.