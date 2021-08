Thu Phương, Văn Mai Hương hát gây quỹ cho người lao động trong dịch COVID-19

(VTC News) -

Tập 2 của chương trình Sing for life, sing for love sẽ có sự tham gia của các ca sĩ Thu Phương, Nguyễn Trần Trung Quân, Văn Mai Hương và Ali Hoàng Dương. Họ sẽ cất giọng hát từ 3 điểm cầu Hà Nội - TP.HCM và Mỹ với sự hỗ trợ của Giám đốc Âm nhạc Dương Cầm.

Chương trình mang thông điệp Rồi mình sẽ gặp nhau. Đó như như một lời hẹn ước, cũng là sự kiên định trong tâm trí về một ngày mai tươi sáng, Việt Nam chiến thắng đại dịch. Toàn bộ số tiền gây quỹ trong tập 2 sẽ được dùng để mua các gói nhu yếu phẩm trao tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nữ ca sĩ Thu Phương chia sẻ: "Vì công việc, Phương vẫn thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng do tình hình dịch bệnh hiện tại nên khoảng nửa năm rồi Phương chưa trở lại được Việt Nam. Phương chỉ mong rằng mọi thứ sẽ được ổn định sớm để người dân không còn gặp khó khăn nữa. Phương cũng hy vọng rằng, tập 2 của 'Sing for life, sing for love' sắp tới sẽ là món quà gửi đến khán giả những khoảnh khắc thư giãn. Âm nhạc sẽ là sợi dây gắn kết lan tỏa những thông điệp yêu thương để chúng ta luôn có niềm tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi".

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong số phát sóng thứ 2 của chương trình, bằng sự cố gắng, tinh thần hướng về cộng đồng cùng sự trải nghiệm cảm xúc âm nhạc đặc biệt, ê-kíp quyết định sẽ sử dụng phương thức kết nối đa không gian - đa điểm cầu, với mong muốn nhân rộng hơn lòng yêu thương, sự lạc quan và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Với cách thể hiện này, ê-kíp biên tập đã phải làm việc với các ca sĩ từ rất sớm để chuẩn bị và kiểm tra tất cả các bước quan trọng trước khi ghi hình trực tiếp ngày lên sóng. Thời gian triển khai công việc không thể nhanh như dự kiến, nhưng bù lại đây sẽ là trải nghiệm đặc biệt trong nghề của các nghệ sĩ cũng như ê-kíp sản xuất.

Giám đốc Hình ảnh – đạo diễn Phú Trần - chia sẻ: “Đây là thách thức rất lớn cho ê-kíp khi ca sĩ phải tự chuẩn bị từ kết nối đường truyền, căn chỉnh khung hình, setup máy móc đảm bảo âm thanh, ánh sáng… Đồng thời, cầu truyền hình trực tiếp cũng là một vấn đề, ê-kíp phải đưa ra hướng xử lý trong trường hợp kết nối mạng của nghệ sĩ không ổn định".

Văn Mai Hương.

Với đặc thù của chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, ngoài các ca sĩ kết nối trực tuyến với chương trình. Background Band với sự chỉ đạo của Giám đốc Âm nhạc Dương Cầm đã tập luyện tại nhà do tình hình giãn cách xã hội phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên ban nhạc tập luyện chơi nhạc trên nền tảng trực tuyến nên cũng mất thời gian nhiều hơn bình thường. Sing for Life – Sing for Love tập 2 sẽ lên sóng vào 20h10 ngày 12/8 trên các nền tảng trực tuyến.

Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Công ty cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright tổ chức, với mong muốn mang âm nhạc lan tỏa những giá trị tích cực, thiết thực đến cộng đồng và quyên góp ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chương trình lên sóng tập đầu tiên vào ngày 18/7, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng. Thông qua tập đầu tiên, chương trình nhận được Hơn 315 triệu đồng và quyên góp được 20.000 khẩu trang y tế N95. Tất cả đã được gửi đến giúp đỡ người lao động nghèo gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại miền Nam.