Thu Phương không thể đoàn tụ với gia đình trong Tết Nguyên đán 2021

(VTC News) -

Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương, rapper Hà Lê, giọng ca nhí Kiều Minh Tâm cùng 60 thiếu nhi của vũ đoàn Ballet Dance vừa xuất hiện trong MV We are family.

Các ca sĩ thể hiện ca khúc We are family.

Trong MV này, ngoài việc bị thu hút bởi màn trình diễn của các ca sĩ, nhiều khán giả chia sẻ, họ xúc động khi thấy cảnh quê hương Việt Nam tươi đẹp đan xen với hình ảnh vất vả của người dân, chiến sĩ và các bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và thiên tai. Những hình ảnh đó khiến họ hiểu rằng đằng sau sự thanh bình hôm nay là biết bao mồ hôi, nước mắt đổ xuống. Hàng nghìn bác sĩ vẫn phải bám trụ ngày đêm ở bệnh viện để giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19, hàng nghìn chiến sĩ vẫn phải nằm co ro, tranh thủ chợp mắt dưới đất lạnh để có sức phục vụ công cuộc chống dịch.

Ca sĩ Thu Phương bày tỏ sự xúc động với từng câu hát trong We are family. Ca sĩ cho biết khi thể hiện bài hát, cô phải kiềm chế mới không rơi nước mắt. Sống một mình tại Việt Nam lúc gia đình đang ở Mỹ, đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, Thu Phương càng nhạy cảm hơn.

''Tôi nhận bản demo của ca khúc cách đây hơn một tháng và rất bất ngờ vì ca khúc không giống với những bài hát thị trường nhưng khi hát lên lại thấy hay ngay lập tức. Không cần phải nghiền ngẫm hay chiêm nghiệm quá nhiều tôi cũng hiểu được ý nghĩa cao đẹp trong từng lời ca của We are family. Những hình ảnh được lồng ghép trên nền tiếng hát của nghệ sĩ các thế hệ càng khiến tôi thấy ca khúc hay và xúc động'' - Thu Phương chia sẻ.

Nam ca sĩ Bằng Kiều.

Vì còn nhiều dự án dang dở ở Việt Nam nên Tết Nguyên đán 2021 này, Thu Phương không thể về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Cô biết trước rằng đó sẽ là cái Tết buồn nhưng chưa dám tưởng tượng nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần.

Nữ ca sĩ dự định trở lại Mỹ vào tháng 3 sau khi tất cả công việc được sắp xếp ổn thoả. Sau một năm nhiều khó khăn, Thu Phương hy vọng có một năm mới 2021 bình an cho bản thân, gia đình và cả thế giới.

Mỹ Tâm thể hiện ca khúc cùng với những vũ công nhí.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm dù đang bận cho liveshow riêng được tổ chức ở Hà Nội và TP.HCM vào tháng 3 tới vẫn dành ưu tiên đặc biệt cho MV We are family với mong muốn nhìn lại năm 2020 khó quên và hướng niềm tin vào tương lai phía trước.

"Thông điệp của bài hát We are family cũng chính là hy vọng để khởi đầu một năm bình an, hạnh phúc để chúng ta gặp nhau nhiều hơn'' - ca sĩ Mỹ Tâm nhắn gửi lời yêu thương đến người hâm mộ.

Video: MV "We are family"