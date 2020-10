Thu Phương: Bằng Kiều không nên yêu ai

Bằng Kiều và Thu Phương vừa có mặt trong buổi giới thiệu Live concert Bằng Kiều - Chuyện lạ tại Hà Nội. Trước sự quan tâm của giới truyền thông, nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt chia sẻ về chuyện tình cảm của mình một cách rất hóm hỉnh.

Bằng Kiều nói: "Mọi người để ý tới chuyện tình cảm của tôi làm gì. Tôi là người cực kỳ nhàm chán, khô khan. Tôi đã tới ngưỡng tuổi không còn quá khao khát vấn đề tình yêu. Mọi thứ đều để thuận theo tự nhiên. Tình cảm với tôi giờ có nhiều loại lắm, tình cảm dành cho gia đình, con cái, cha mẹ, bạn bè. Tôi không còn ở giai đoạn nếu không có người yêu bên cạnh thì không sống được. Tôi ở một mình quen rồi. Tôi quen với cuộc sống không có tình cảm nam nữ, trai gái".

Nam ca sĩ Bằng Kiều.

Khi được hỏi có biết bạn gái của Bằng Kiều không, Thu Phương trả lời rất thẳng thắn: "Tôi và Bằng Kiều quý mến, trân trọng và luôn hỗ trợ nhau không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc sống. Nhưng chúng tôi lại ít gặp nhau. Ngay cả khi ở bên Mỹ. Bằng Kiều đi chơi với rất nhiều người nhưng trong đó không có tôi.

Tuy nhiên, tôi biết có rất nhiều người yêu Bằng Kiều và chắc chắn, Bằng Kiều cũng đang yêu. Tôi phải nói thật, Bằng Kiều không nên yêu ai. Cuộc sống của anh phức tạp lắm, anh lại không thể dành trọn tình cảm cho một người con gái nào đó, cũng không tế nhị trong việc khoe vợ cũ, con riêng. Anh cứ la toáng lên cho mọi người thấy, mọi người chú ý. Nếu tôi là bạn gái Bằng Kiều, tôi cũng không thích điều đó.

Vậy nên, tôi nghĩ Bằng Kiều chỉ yêu thôi, đừng công khai. Anh nên sống một mình, vui vẻ cả đôi đường".

Thu Phương có những chia sẻ rất thẳng thắn về chuyện tình cảm của Bằng Kiều.

Trước những chia sẻ rất thẳng thắn của Thu Phương, Bằng Kiều không mất lòng mà còn thừa nhận: "Đây cũng là những điều tôi nghĩ mà không nói ra được. Ai quen tôi chắc cũng khó chịu, không thoải mái bởi tôi suốt ngày 'đàn đúm' với vợ cũ, với các con. Tuy nhiên, phải thừa nhận ở tuổi này, đi đâu hay làm gì tôi cũng nghĩ tới mẹ của tôi và 3 đứa con. Tôi cũng nói rõ với những người có ý định đến với tôi. Có lẽ vì thế, chẳng có ai dám để ý hay yêu tôi nữa".

Nói về khả năng tái hợp với vợ cũ, Bằng Kiều thừa nhận: "Tôi với Trizzie Phương Trinh giờ giống như hai người bạn có trách nhiệm với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cô ấy là mẹ của các con tôi, đã chăm sóc, nuôi nấng các con rất tốt, để tôi có thể ra ngoài tự hào rằng mình có những đứa con ngoan.

Người Mỹ thường có câu Never say never - đừng bao giờ nói không bao giờ. Tuy nhiên, cả tôi và vợ cũ đều có suy nghĩ, chúng tôi ở bên nhau không vui nên chắc sẽ làm bạn lâu dài".

Live concert Bằng Kiều - Chuyện lạ có ba ca sĩ khách mời là: Thu Phương, Minh Tuyết và Lệ Quyên. Giải thích về sự lựa chọn này, chỉ đạo sản xuất Đoàn Thúy Phương cho biết, đây là ba nữ ca sĩ đặc biệt gắn bó với Bằng Kiều trong sự nghiệp. Họ mang ba màu sắc âm nhạc tương đối riêng biệt nhưng khi kết hợp trong một chương trình sẽ giống như những mảng màu đối lập mà ăn nhập, thú vị trong một bức tranh.

Bà Đoàn Thúy Phương nói thêm: “Bên cạnh các tiết mục ca hát, việc có những màn solo hoặc kết hợp với nhạc cụ chính là điểm nhấn độc đáo mang đến cho đêm nhạc những ấn tượng khác biệt. Đó chính là lý do ban tổ chức quyết định mời Anh Tú - nghệ sĩ được đánh giá là một trong những tay violin hàng đầu hiện nay ở Việt Nam - tham gia đêm nhạc".

Live concert Bằng Kiều - Chuyện lạ sẽ diễn ra lúc 20h Chủ nhật ngày 3/1/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.