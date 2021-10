Thu phí nhưng không kiểm tra tàu xuất nhập cảnh: Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra

(VTC News) -

Sau khi báo chí phản ánh Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng không phân công cán bộ kiểm tra, giám sát kiểm dịch nhưng vẫn thu phí hơn 13.000 tàu xuất, nhập cảnh, UBND TP Hải Phòng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế kiểm tra nội dung báo chí nêu, giải quyết vụ việc theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng không thực hiện việc kiểm dịch cho tàu thuyền nhập, xuất cảnh tại vùng kiểm dịch mà thực hiện tại cầu cảng nơi tàu thuyền neo đậu. (Ảnh minh họa)

Như VTC News đưa tin, mới đây Sở Y tế Hải Phòng nhận được công văn của Công an TP Hải Phòng đề nghị thanh tra, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác kiểm dịch y tế đối với các tàu xuất, nhập cảnh vào Hải Phòng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng xác minh, thu thập tài liệu về một số dấu hiệu vi phạm trong công tác kiểm dịch y tế đối với tàu thuyền nhập, xuất cảnh tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng thuộc Sở Y tế TP Hải Phòng.

Kết quả xác minh cho thấy, từ 1/1/2017 đến trước 12/2/2020, Trung tâm không thực hiện việc kiểm dịch cho tàu thuyền nhập, xuất cảnh tại vùng kiểm dịch mà thực hiện tại cầu cảng nơi tàu thuyền neo đậu.

Việc làm trên của Trung tâm vi phạm mục 2 điều 3 Thông tư 3 của Bộ Giao thông Vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận TP Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

Đồng thời, từ 1/1/2017 đến 30/6/2020, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, giám sát và thu phí cho 29.606 lượt tàu nhập, xuất cảnh gồm 13.660 lượt tàu nhập, 13.946 lượt tàu xuất cảnh, cấp giấy miễn xử lý vệ sinh tàu thủy cho 383 tàu.

Thực tế, Khoa Kiểm dịch y tế của Trung tâm chỉ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với 16.146 lượt tàu (gồm các tàu nhập cảnh chuyển cảng và tàu nội địa xuất cảnh), còn lại 13.460 lượt tàu xuất cảnh, nhập cảnh không phân công cán bộ kiểm tra giám sát thực tế nhưng vẫn thu phí.

Ngoài ra, hồ sơ tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng thể hiện, từ 1/1/2017 đến 30/6/2020, Cảng vụ tiếp nhận thông tin, hồ sơ cho 29.879 lượt tàu nhập, xuất cảnh (gồm 15.732 lượt tàu nhập cảnh, 14.147 lượt tàu xuất cảnh). Qua kiểm tra đối chiếu hồ sơ do Cảng vụ cung cấp và sổ theo dõi tàu thuyền nhập, xuất cảnh của Trung tâm xác định chênh lệch 273 lượt tàu (72 lượt tàu nhập, 201 lượt tàu xuất cảnh).

Lãnh đạo Trung tâm và Khoa Kiểm dịch y tế thừa nhận, việc kiểm dịch y tế đối với tàu thuyền nhập, xuất cảnh tại cầu cảng nơi tàu thuyền neo đậu trước ngày 12/2/2020 là vi phạm quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Lãnh đạo Trung tâm này cũng xác nhận việc không phân công cán bộ kiểm tra giám sát đối với 13.460 lượt tàu xuất cảnh, nhập cảnh nhưng vẫn tổ chức thu phí của khách hàng.

“Từ những sai phạm nêu trên, để giải quyết dứt điểm vi phạm và tìm rõ việc chênh lệch lượt tàu thuyền nhập, xuất cảnh giữa Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng đề nghị Sở Y Tế TP Hải Phòng thanh tra, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu có dấu hiệu hình sự chuyển cho Công an TP Hải Phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền”, công văn của Công an TP Hải Phòng ghi rõ.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đoàn thanh tra của Sở này đang tiếp tục thanh tra, kiểm tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết thêm, do phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đến nay đoàn vẫn chưa hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra nên chưa có thông tin cụ thể cung cấp cho phóng viên.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!