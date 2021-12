Thu nhập của ông già Noel bao nhiêu?

(VTC News) -

Jorge Casanovan là một “ông già Noel chuyên nghiệp” có 7 năm tuổi nghề. Vào những tháng gần lễ Giáng sinh, Casanova chào đón du khách và chụp ảnh với các gia đình tại công viên Santa’s Enchanted Forest ở Hialeah, Florida.

Casanovan yêu công việc của mình, ông thường nói: “Chính việc trở thành ông già Noel đã là một phần thưởng”.

Nhưng ngoài những giá trị tinh thần, công việc độc đáo này cũng đem lại nguồn thu hấp dẫn, lên tới hàng chục ngàn đô. Không chỉ vậy, trái với hình dung của nhiều người, đây không phải là một công việc chỉ có thể làm bán thời gian trong mùa lễ hội. Theo báo cáo của trang web tuyển dụng LinkedIn, có tới 55% ông già Noel chuyên nghiệp đang làm công việc này toàn thời gian.

Ông Mitch Allen, nhà sáng lập Hire Santa - công ty cung cấp “dịch vụ ông già Noel” tại Mỹ - cho biết các ông già Noel tại công ty ông nhận được hợp đồng biểu diễn quanh năm. Thậm chí vào giữa mùa hè, họ vẫn được mời tới các các sự kiện có chủ đề Giáng sinh.

Để trở thành ông già Noel, người hóa trang phải đầu tư và ăn liên tục. (Ảnh: Getty Images)

Phải ăn nhiều để giống ông già Noel

Trở thành một ông già Noel chuyên nghiệp không hề đơn giản. Trước tiên, công việc này cần có một khoản vốn đáng kể để có được trang phục đạt yêu cầu, chi phí ban đầu có thể khiến nhiều người mới vào nghề “choáng”.

Rick Rosenthal, một ông già Noel chuyên nghiệp ở Atlanta, cho biết một bộ đồ hóa trang chất lượng cao có giá từ 800 - 1.200 USD (khoảng 18,3-27,5 triệu đồng).

Nhưng một bộ đồ là chưa đủ, các ông già Noel còn cần mua nhiều phụ kiện khác, bao gồm kính, ủng, thắt lưng da… Chúng có giá khoảng 250 - 400 USD (5,7-9,1 triệu đồng). Ngoài ra, họ còn phải trả các chi phí định kỳ khác, như giặt hấp (1-2 triệu đồng/lần) và tẩy râu (2-4 triệu đồng/mỗi mùa biểu diễn).

Khi đã có đủ phục trang, đạo cụ, những người muốn trở thành ông già noel còn phải hy sinh cơ thể của mình để tạo ra hình tượng hoàn hảo nhất. Casanova đã nuôi và chăm sóc bộ râu của mình trong hàng tháng trời, ông còn phải tẩy râu, tóc và cả lông mày nhiều lần để có được màu trắng như hình ảnh của ông già Noel.

Chế độ ăn uống cũng rất quan trọng, các ông già noel luôn phải ăn rất nhiều để vóc dáng đầy đặn nhất có thể.

“Chẳng có ai thích một ông già Noel gầy gò cả”, ông Casanova cho biết.

Bù lại những nỗ lực đó, một ông già Noel chuyên nghiệp có thể kiếm được khoảng 5.000 - 8.000 USD (114,8 - 183,6 triệu đồng) trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ cuối tháng 11 đến ngày 25/12. Những ông già Noel có nhiều kinh nghiệm hơn có thể kiếm được tới 15.000 - 20.000 USD (344 - 459 triệu đồng).

Mức lương cũng phụ thuộc vào địa điểm và thời gian làm việc. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, những hợp đồng ông già Noel “béo bở” nhất thường đến từ các trung tâm thương mại hoặc công ty nhiếp ảnh lớn.

Ông già Noel phải “đa năng”

Đi kèm với mức lương hấp dẫn, yêu cầu dành cho các ông già Noel cũng không hề đơn giản. Để hóa thân thành nhân vật thành công, họ không chỉ cần xây dựng hình ảnh mà còn cần có những kỹ năng cụ thể. Theo LinkedIn, các kỹ năng được ưu tiên nhất là chăm sóc khách hàng, kỹ năng truyền thông và thuyết trình trước công chúng. Ngoài ra, người làm nghề này còn cần cả kinh nghiệm quản lý và tổ chức sự kiện.

“Bộ trang phục không làm nên ông già Noel, mà là những gì bạn làm trong bộ trang phục đó”, ông Casanova nói.

Ông Casanova chia sẻ thêm, các ông già Noel chuyên nghiệp thường xuyên phải làm việc với trẻ em, vì vậy họ cần rất kiên nhẫn và luôn giữ thái độ tích cực.

“Đứa trẻ đứng trước mặt tôi vào thời điểm làm việc là điều quan trọng nhất trên thế giới, bất kể khách đang xếp hàng dài đến thế nào”.

Những hợp đồng ông già Noel “béo bở” nhất thường đến từ các trung tâm thương mại hoặc công ty nhiếp ảnh lớn.

Các ông già Noel trong đại dịch COVID-19

Năm nay, nhu cầu dich vụ ông già Noel tăng vọt. Theo ông Allen, các nhà tổ chức sự kiện đang rất nóng lòng bù đắp lại khoảng thời gian bị hạn chế vì đại dịch. Vì vậy, các hợp đồng của công ty Hire Santa tăng gấp đôi so với những năm trước.

“Thật là một năm điên rồ. Chúng tôi thường kín đơn sau Lễ Tạ ơn, nhưng năm nay công ty đã kín tất cả lịch vào cuối tuần trước dịp đó”, ông Allen nói.

“Hàng chục, thậm chí là hàng trăm người, đang liên hệ cho chúng tôi mỗi ngày để yêu cầu dịch vụ. Mọi người thậm chí còn đặt lịch hẹn ông già Noel cho năm 2022”.

Tuy nhiên, Hire Santa đang thiếu nhân viên do nhiều người tạm thời không nhận việc vì lo sợ dịch bệnh. Nguy hiểm hơn, công ty đã mất nhiều nhân sự vì các ông già Noel bị nhiễm virus. Những người làm công việc này dễ mắc bệnh do luôn phải tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là ở những điểm nóng về dịch bệnh như thành phố New York.

Tính đến nay, Mỹ - thị trường hấp dẫn nhất cho dịch vụ ông già Noel - vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19. Quốc gia này ghi nhận tổng cộng 52.510.978 ca bệnh, trong đó có 833.029 người chết.