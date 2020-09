Thu ngân sách giảm sâu, nợ thuế tăng cao

Tổng cục Thuế cho biết: Tính đến hết 8 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách giảm mạnh.

Trong 8 tháng năm 2020, kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân bị tác động của dịch bệnh, hỗ trợ người nộp thuế gia hạn tiền thuế theo Nghị định số 41/NĐ-CP ngày 8/4/2020. Điều này đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay.

Về công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết: Tổng số nợ thuế tháng 8/2020 có chiều hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2019.

Nguyên nhân là do DN nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa nộp vào ngân sách theo quy định. Một số đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô trong nước chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt kê khai phát sinh của tháng 5, tháng 6 vào ngân sách nhà nước, chờ để được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ; tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày tăng lên.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nộp thuế cũng gặp phải khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, tạo công bằng giữa các DN sản xuất kinh doanh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/8/2020 thu đạt 17.515 tỷ đồng, bằng 41,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.