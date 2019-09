Thu Minh xin chồng Tây được hôn tình cũ Hoài Sa

Trong một sự kiện thuộc khuôn khổ triển lãm The Nest Icon: Thu Minh - Diva Dictionary, Thu Minh đã có những giây phút thăng hoa trên sân khấu với loạt bản hit của mình. Nữ ca sĩ đã lật lại những trang cuộc đời của mình bằng âm nhạc, từ Bay, Đường cong, Bóng mây qua thềm cho đến những ca khúc gần đây.

Thu Minh.

Không hề hẹn trước, nhạc sĩ Hoài Sa - tri kỷ lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Thu Minh bất ngờ xuất hiện tại chương trình. Cả hai có dịp ôn lại kỷ niệm cũ, chơi nhạc hoàn toàn ngẫu hứng theo cảm xúc.

Nữ ca sĩ chia sẻ mình và Hoài Sa đều khá kiệm lời dành cho nhau, nhạc sĩ Hoài Sa lạnh lùng thì Thu Minh cũng giả vờ không quan tâm.

Thu Minh dí dỏm cho biết, cô thường lấn át nhạc sĩ Hoài Sa nhưng mỗi khi nam nhạc sĩ ngồi đánh đàn, cô lại cảm thấy sợ. Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Sa cho biết ngày xưa, giọng hát của Thu Minh lanh lảnh, “chua” chứ không điêu luyện như hiện tại.

Trong một lần được Phương Thanh nhờ hát thế 10 ngày tại một phòng trà, Thu Minh chỉ mới hát được 3 ngày là bị cho nghỉ vì "hát nhạc nước ngoài mà như cải lương". Mong muốn học hỏi, Thu Minh được Hoài Sa "tiêm nhiễm" các thể loại diva như Celine Dion, Mariah Carey và lớn nhất là Whitney Houston - thần tượng ảnh hưởng lớn nhất của cô.

Hoài Sa chia sẻ: "Dù bây giờ, Thu Minh đã là một diva nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với thành công của cô ấy. Thu Minh có khả năng để trở thành diva hàng đầu Việt Nam".

Thu Minh và nhạc sĩ Hoài Sa.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị, Hoài Sa đã đệm đàn cho Thu Minh hát lại những bản hit trích từ album đầu tay Ước mơ. Ngoài ra, Thu Minh còn hóm hỉnh xin chồng Tây cũng có mặt trong hàng ghế khán giả được hôn Hoài Sa song lại không thực hiện. Nữ ca sĩ tiết lộ vợ chồng cô và vợ chồng Hoài Sa hiện tại là những người bạn cực kì thân thiết.

Trong chương trình, Thu Minh đã dành hai ca khúc đặc biệt để tưởng nhớ Whitney Houston. Một lần xem Whitney Houston đi diễn trở lại với sức khoẻ yếu, không thể hát được ca khúc I will always love you khiến Thu Minh rơi nước mắt. Sau này, nữ ca sĩ nhận ra thành công hay tài năng mình có được không chỉ thuộc về bản thân mà còn là "tài sản" của người thân, công chúng.

Vì vậy, Thu Minh chia sẻ cô luôn cố gắng để sống khoẻ hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn không chỉ vì mình mà còn còn vì gia đình, mọi người xung quanh.

Dung Phạm