Thu Minh trải lòng sau 2 năm tạm ngừng ca hát

(VTC News) -

Thu Minh vừa tái ngộ khán giả bằng show diễn “The Comeback” tại TP.HCM. Đây là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn 2 năm yên ắng để tận hưởng cuộc sống và chăm lo gia đình tại Singapore.

Tâm sự về khoảng thời gian "ở ẩn" tập trung cho chuyện làm mẹ, làm vợ này, Thu Minh cho biết 2 năm qua là quãng thời gian đặc biệt nhất của cuộc đời khi phải tạm xa sân khấu do dịch COVID-19. "Điều này thật không tưởng với chính mình, với bản năng Thu Minh, coi âm nhạc như hơi thở", cô nói.

Nữ ca sĩ cũng thổ lộ về đêm nhạc đầu tiên từ khi về nước: "Đêm nhạc trở về đó có nhiều sự bồi hồi hơn, nhiều nức nở hơn. Nó bắt nguồn từ sự xa nhớ, mong chờ của Minh với khán giả tại Việt Nam. Ở đó có cả sự hồi hộp, rằng mọi cảm xúc còn vẹn nguyên? Và tiếng hò reo không ngớt, sự nán lại, không cho nghệ sĩ kết show: 'One more, one more' của tất cả khiến Minh nghẹn ngào xúc động. Một từ để diễn tả thôi: Đã".

Thu Minh xúc động trong đêm nhạc trở lại.

Thu Minh nhớ rằng một người hâm mộ nói cô là một ca sĩ khác biệt từ giọng hát, phong cách tới lối sống; đây là hút mà nhiều người không biết gọi là gì.

"Chia sẻ của bạn khán giả ấy đã để lại trong Minh rất nhiều suy nghĩ. Phải rồi, trong suốt thời gian qua Minh vẫn hay tự hỏi mình, điều gì khiến cho Thu Minh trở nên đặc biệt trong mắt khán giả? Và rồi Minh nhận ra đó chính là sự độc bản. Sự độc bản được Minh đem vào trong từng sản phẩm, từng ca khúc, từng màn trình diễn. Và nó đem lại cho Minh rất nhiều thứ, Minh thật sự tin là như vậy", cô viết.

Thu Minh khẳng định bản thân luôn có sự độc bản.

Chính vì thế, Thu Minh muốn chia sẻ những suy nghĩ, niềm tin của bản thân về sự độc bản tới những người xung quanh. Nữ ca sĩ không chỉ cô độc bản, mà bất cứ ai trên thế giới cũng đều sẽ không có phiên bản thứ 2.

"Minh biết, để thực sự tìm thấy vẻ đẹp độc bản của mình không phải là dễ dàng. Minh cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đưa ra quyết định là biến vẻ đẹp độc bản trở thành thương hiệu của Thu Minh, để khán giả ghi nhớ sâu vào tâm trí. Vậy nên Minh rất hy vọng các bạn cũng sẽ giữ gìn gương mặt độc bản của mình, tôn vinh những nét đẹp vốn có để trân trọng những nét đẹp hiện tại bạn sở hữu.

Về phần Minh, Minh hiểu được rằng khán giả vẫn luôn thấu hiểu và ủng hộ sự độc bản của mình. Minh đã sẵn sàng trở lại cùng sức nóng của showbiz", cô khẳng định.

Nữ ca sĩ chính thức trở lại sau 2 năm im ắng.

Năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác và chăm nom con trai nhỏ. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cô và gia đình không thể về nước. Trong những ngày đầu kẹt tại "đảo quốc sư tử", nữ ca sĩ không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thích nghi và xem khoảng thời gian giãn cách là dịp nghỉ ngơi, vun vén tổ ấm nhỏ.

Thời gian qua, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con trai. Thu Minh từng kể, cô chỉ mới biết dùng mạng xã hội trong thời gian gần đây. Nữ ca sĩ mong muốn truyền năng lượng cho mọi người qua những hình ảnh, clip được đăng tải. Tạm ngưng sự nghiệp âm nhạc suốt 2 năm, Thu Minh hiện đã sẵn sàng trở lại với một phiên bản máu lửa hơn.