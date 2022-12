Thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

(VTC News) -

Theo RT, trong ngày 30/11, phát ngôn viên IS cho biết, thủ lĩnh Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi của tổ chức khủng bố này đã thiệt mạng trong một trận chiến. Tổ chức này không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm xảy ra vụ việc.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Washington vẫn đang xem xét thông tin này.

Thủ lĩnh tối cao thứ ba của IS đã bị tiêu diệt. (Ảnh minh họa: RT)

Al-Hasan là thủ lĩnh tối cao tự phong thứ ba của IS. Tên này lên nắm quyền vào đầu năm 2022, sau khi người tiền nhiệm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào nhà an toàn của trùm khủng bố tại tỉnh Idlib, Syria vào tháng 2/2022.

Vào tháng 9, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt được thủ lĩnh cấp cao của IS tên là Abu Zeyd, kẻ được cho là có khả năng kế vị Abu Ibrahim.

Thủ lĩnh mới của IS được xác định là Abu Hussein al-Hussaini al-Qurashi.

IS có tiền thân là nhóm al-Qaeda ở Iraq, một nhánh của al-Qaeda toàn cầu do trùm khủng bố Osama bin Laden lãnh đạo. Tuy nhiên, IS khác biệt với các nhóm khủng bố cực đoan khác khi chúng tự lập ra cái gọi là Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014 ở Iraq và Syria.

Tổ chức khủng bố này mất dần quyền kiểm soát các lãnh thổ ở Iraq và Syria từ năm 2014. Thủ lĩnh tối cao đầu tiên của IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của đặc nhiệm Mỹ cũng tại Idlib vào tháng 10/2019.