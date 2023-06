Thu hồi toàn quốc thuốc điều trị viêm phế quản

(VTC News) -

Viên nén Duo Hexin Tab (Bromhexinhydrochlorid 8mg), có số giấy đăng ký lưu hành: VN-22615-20, số lô: BHX003, NSX: 08-6-2020, BM.CL.10.05/02 HD: 07-6-2023.

Viên nén Duo Hexin Tab do Công ty Fu Yuan Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Taiwan) sản xuất, Công ty CPDP TW Codupha nhập khẩu.

Theo Cục Quản lý dược, kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc viên nén Duo Hexin Tab nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, được xác định là vi phạm mức độ 2.

Lô thuốc viên nén Duo Hexin Tab nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty CPDP TW Codupha phối hợp với nhà phân phối gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố vị thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Viên nén Duo Hexin Tab (Bromhexinhydrochlorid 8mg) được chỉ định điều trị rối loạn tiết dịch phế quản, nhất là trong viêm phế quản cấp tính, đợt cấp tính của viêm phế quản mạn tính.

