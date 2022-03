Thu giữ lô kit test COVID-19 và thuốc tân dược trị giá trên 10 tỷ đồng.

(VTC News) -

Chiều 14/3, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra bất ngờ khu vực Kho C5 - H19 thuộc Cảng Hà Nội tại số 838 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 112 thùng hàng carton chứa nhiều sản phẩm liên quan các mặt hàng phòng, chống, điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất. Thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Thu giữ lô kit test COVID-19 và thuốc tân dược trị giá trên 10 tỷ đồng.

Đến 19h cùng ngày, 2 đơn vị đã hoàn tất các thủ tục để di chuyển toàn bộ hàng hóa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5 để thực hiện kiểm đếm chi tiết. Theo đó, đoàn kiểm tra ghi nhận gần 60.000 bộ kit test kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản phẩm, trên vỏ ngoài thùng carton có thể hiện xuất xứ hàng hóa “made in China”. Ngoài ra, còn có hơn 3.000 sản phẩm thuốc tân dược và gần 200.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tất cả đều do nước ngoài sản xuất. Trị giá ước tính lô hàng trên 10 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Văn Huyện, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, đây là lô hàng lớn nhất liên quan đến các mặt hàng phòng chống dịch đã được đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra và xử lý từ đầu năm 2022 đến nay.

Hiện, đoàn kiểm tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.