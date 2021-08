Thu giữ hơn 1.100 van thở oxy không rõ nguồn gốc

Trưa 16/8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, cùng Đội Quản lý thị trường số 24 thấy 2 xe tải nghi vấn đang giao nhận hàng hóa tại khu đô thị An Khánh, xã An Khánh.

Qua kiểm hành chính, cơ quan chức năng phát hiện 55 thùng hàng thiết bị y tế, bên trong có 1.100 van thở oxy. Lô hàng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét, lực lượng liên ngành thu giữ thêm nhiều thùng hàng đựng hàng trăm tông đơ cắt tóc gắn nhãn nước ngoài. Số hàng này trị giá khoảng 348 triệu đồng.

Số thiết bị y tế bị thu giữ chưa được cấp phép. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ. Các thiết bị y tế cũng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, không đăng ký tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế.

Ngoài ra, 2 tài xế N.N.L. (quê Lạng Sơn) và P.D.H. (ở Hà Nội) cũng không mang hóa đơn vận chuyển. Anh L. trình bày chở số hàng trên về trụ sở Công ty Dathaso ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng, truy nguồn gốc để làm căn cứ xử lý.