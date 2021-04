Thủ đoạn tinh vi của 'nữ quái' cầm đầu đường dây ma tuý khủng ở Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 7/4, Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra, triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố, thu giữ gần 60kg ma tuý tổng hợp.

Cơ quan công an cho biết, khoảng 14h ngày 26/3, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 Chung cư D'Capitale Tân Hoàng Minh (số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội bắt quả tang 3 kẻ đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 31,608 kg Methamphetamin.

Quá trình đấu tranh, công an xác định,kẻ cung cấp ma túy cho băng nhóm này là Nguyễn Như Lý (biệt danh “Mèo" hay còn gọi là “Chen", SN 1992; quê xã Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An). Tuy nhiên, Lý đã bỏ trốn.

Số ma tuý "khủng" công an vừa thu giữ.

Tiếp đó, ngày 30/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ kẻ cầm đầu băng nhóm là Nguyễn Thị Kim Hương (tên gọi khác là Hương “mẫu”, SN 1985, trú tại chung cư Mipec Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cùng 2 đàn em.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm trên, công an thu giữ 221,064 gam ma tuý các loại; 1 cân điện tử. Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ Nguyễn Như Lý khi hắn đang trốn tại phòng 0809 nhà N01, chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Như Lý tại phòng 2102 tòa FLC (số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy), cơ quan công an thu giữ 26,8 kg Methamphetamin; 8 điện thoại di động. Nguyễn Như Lý đang bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Kim Hương (tên gọi khác là Hương “mẫu”).

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng Phòng PC04 cho biết, đường dây này hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó, Hương là kẻ cầm đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán…

Các nghi phạm liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em. Để tránh sự phát hiện của công an, những kẻ này còn thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy. Ngoài ra, việc các nghi phạm trú tại các khu chung cư cao cấp, có sự quản lý ra vào chặt chẽ cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử theo quy định của pháp luật.