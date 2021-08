Thủ đoạn khai thác lậu hàng triệu tấn than của anh em 'đại gia' lan đột biến

(VTC News) -

Ngày 27/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan theo.

Theo kết quả điều tra, Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Châu Thị Mỹ Linh, Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang và 9 đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thông tin về vụ án trên VTV, để tiêu thụ số lượng than trái phép, các đối tượng đã vận chuyển than từ mỏ Minh Tiến đến 3 bãi tập kết ở TP Thái Nguyên, sau đó tiếp tục theo đường thuỷ về thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Hàng triệu tấn than khai thác trái phép tại mỏ than Minh Tiến. (Ảnh: Cắt từ clip VTV)

Nhằm che giấu hành vi của mình, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản lập hồ sơ khống và báo cáo số lượng khai thác với cơ quan chức năng thấp hơn cả trăm lần so với số lượng khai thác thực tế.

Trong khoảng 2 năm rưỡi, gần 2,5 triệu tấn than được khai thác ở mỏ than Minh Tiến. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ mỏ là Công ty CP Yên Phước và đơn vị khai thác là công ty Đông Bắc Hải Dương thì chỉ có 8.500 tấn (theo giấy phép). Như vậy, số lượng than khai thác vượt mức cho phép gần 120 lần.

Nhằm hợp thức hoá việc khai thác theo đúng sản lượng được cấp phép hàng năm, các đối tượng đã ký khống 2 hợp đồng khai thác than bằng phương pháp lộ thiên. Hiện tại mỏ vẫn còn tồn khoảng 1,5 triệu tấn than chưa kịp tiêu thụ.

Được biết, năm ngoái chủ mỏ này đã bị tỉnh Thái Nguyên xử phạt hơn 500 triệu đồng vi khai thác quá ranh giới và quá chiều cao tầng cho phép.

Tuy nhiên kết quả điều tra ban đầu cho thấy số tiền thu lợi bất chính từ các hành vi liên quan đến khai thác trái phép là trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận thu được quá lớn so với tiền nộp phạt, cùng với việc tiêu thụ khá dễ dàng là những lý do chính dẫn đến tình trạng khai thác than trái phép kéo dài nhiều năm qua.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định.