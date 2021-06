Thủ đoạn cất giấu hàng cấm tinh vi của những kẻ buôn ma túy xuyên quốc gia

(VTC News) -

Những năm gần đây, cơ quan công an liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm lớn về ma túy với thủ đoạn cất giấu cực kỳ tinh vi, xảo quyệt. Chúng cất giấu, ngụy trang ma túy trong thực phẩm, trong ruột mô tơ điện, tượng phật hoặc cất giấu trong loa thùng để vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài tiêu thụ.

Giấu ma túy vào dạ dày lợn, mô tơ điện

Ngày 17/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, trong chuyên án mang bí số 125H, cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ ổ nhóm tội phạm cất giấu lượng lớn ma túy trong các mô tơ điện và dạ dày lợn.

Cụ thể, vào đêm 19/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Trường tại ấp 3 (xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM), thu giữ 5 máy mô tơ điện, mỗi mô tơ nặng 1 tấn. Bên trong mỗi mô tơ này cất giấu 30kg ketamin đựng trong túi nilon màu đen, tổng cộng thu giữ 150kg ketamin ở trong 5 máy mô tơ điện.

Cùng thời điểm trên, ban chuyên án khám xét kho xưởng rộng 300m2 tại thôn Xuyên Lâm (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100g ketamin, tổng ma túy ketamin thu giữ được tại kho hàng là 90kg.

Cảnh sát phát hiện 90kg ma túy giấu trong dạ dày lợn.

Kho xưởng này do Huang Yen Sheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) thuê để làm kho đông lạnh, cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn, nội tạng, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Nhóm tội phạm khai nhận với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1/2021 đến nay, chúng vận chuyển trái phép 5 chuyến hàng, trong đó 3 chuyến hàng chứa ma túy, mỗi chuyến vận chuyển trót lọt 90kg ketamin (tổng số 270kg). Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ 5 người, thu giữ 270kg ketamin, làm rõ được tổng số ma túy tổng hợp vận chuyển và bị thu giữ là 540kg.

Độn ma túy trong sữa, thực phẩm chức năng

Từ đầu tháng 4, thông qua hợp tác quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Một trong số người nhận hàng có Hoàng Hữu Thành (SN 1991, trú tại Chí Linh, tỉnh Hải Dương), là kẻ cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự.

Cùng thời gian này, lực lượng hải quan Hà Nội phát hiện một lô hàng gồm 36 kiện, trọng lượng hơn 400kg, được gửi từ Amsterdam - Hà Lan qua đường hàng không về Nội Bài. Trên bưu kiện ghi địa chỉ của người nhận ở Hải Dương, Hà Nội, Bình Dương và TP.HCM. Trong đó, một người trùng với thông tin đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ trong tổng số 36 kiện hàng gửi từ châu Âu về Việt Nam có tới 13 kiện hàng chứa ma túy. Trong đó, các nhóm trong đường dây vận chuyển này sử dụng thủ đoạn độn ma túy vào các lọ thực phẩm chức năng, sữa bột cho trẻ em hoặc đồ chơi.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cục Hải quan TP Hà Nội thống nhất xác lập chuyên án chung mang bí số HC421.

Từ ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng (trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) và Lê Thị Thoa (trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), thu giữ 12,7kg ma túy.

Một bị can cùng tang vật vụ án độn ma túy trong sữa, thực phẩm chức năng.

Tại Hải Dương, công an bắt quả tang Hoàng Hữu Thành, thu giữ 8,8kg ma túy tổng hợp. Đồng thời, Thành khai nhận còn 5 kiện hàng, trong đó có 4 kiện chứa ma túy, đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam; trong 4 kiện chứa 27kg ma túy.

Tại các địa điểm ở TP.HCM, Ban Chuyên án bắt quả tang Lâm Tài (trú tại quận 5, TP.HCM) thu giữ 15,6kg ma túy; Trần Mạnh Tiến (ngụ Nam Định) đang nhận 2 kiện hàng, bên trong chứa 24kg ma túy.

Chiều 13/4, tại Bình Dương, Ban chuyên án HC421 bắt quả tang Đặng Văn Vàng (SN 1996, trú tại Yên Thành, Nghệ An) đang nhận một kiện hàng bên trong cất giấu 4,1kg ma túy và Nguyễn Duy Thường (SN 1999, trú tại Lộc Ninh, Bình Phước) đang nhận 1 kiện hàng chứa 5kg ma túy.

Tại các địa điểm ở TP.HCM, Ban chuyên án bắt quả tang Lâm Tài (SN 1972, trú tại Quận 5, TP.HCM) thu giữ 15,6 g ma túy; Trần Mạnh Tiến (SN 1991, trú tại Nam Định) đang nhận 2 kiện hàng bên trong chứa 24kg ma túy; Nguyễn Phan Hiệp (SN 1980) cùng một thùng bưu kiện chứa 9kg ma túy tổng hợp; Nguyễn Quỳnh Đức (SN 1999, trú tại Gia Lai) thu giữ 4,5kg ma túy.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng liên quan, Ban chuyên án cũng thu giữ thêm số lượng lớn ma túy khác.

5 pho tượng phật chứa ma túy

Khoảng 19h ngày 8/9/2020, khi kiểm tra, giám sát hàng hóa tại luồng xuất nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), cán bộ chi cục hải quan phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ vụ chuyển trái phép gần 100kg ma túy tổng hợp.

Số ma túy này được được cất giấu tinh vi trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị do một người Lào thuê vận chuyển từ thủ đô Vientiane về Việt Nam giao cho 1 người tại TP.HCM.

Cơ quan công an phát hiện, bắt giữ hơn 230kg ma túy giấu trong tượng phật.

Đến khoảng 12h ngày 10/9/2020, tại TP.HCM và khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận Hà Tĩnh, ban chuyên án đồng loạt bắt giữ thêm các nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới này.

Tang vật thu giữ gồm 19 bánh heroin, hơn 132kg ma túy tổng hợp. Tất cả đều được cất giấu trong các pho tượng gỗ cùng 260 triệu đồng.

Giấu trong loa thùng

Tối 19/4/2019, Công an TP.HCM phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An triệt phá thành công đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy hơn 1,1 tấn giấu trong loa thùng.

Theo đó, trưa 12/4/2019, Đội CSGT Công an quận 5 qua camera giám sát trật tự giao thông phát hiện 3 xe ô tô, trong đó 2 xe mang BKS TP.HCM và 1 xe mang BKS tỉnh Đồng Nai đang đậu đỗ sai quy định nghi chở hàng cấm nên chặn lại kiểm tra.

Tuy nhiên, khi bị chặn lại, 2 chiếc xe vội bỏ chạy về hướng hầm Thủ Thiêm nên lực lượng truy đuổi và chặn đưa về trụ sở.

Nhiều đơn vị được huy động kiểm tra thì phát hiện có 1 loa chèn giấu bên trong 600 gói nylon màu xanh dạng túi trà. Tổng khối lượng là 606,02kg loại methamphetamine.

Tổng tang vật thu giữ hơn 1,1 tấn ma tuý.

Đồng thời, cơ quan công an bắt giữ Yeh Ching Wei (SN 1986), Chiang Wei Chih (SN 1988, mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) và khám xét nơi ở của cả 2 người này tại khu phố 1 (phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và căn nhà tại ấp 7 (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm Bùi Nguyễn Huy Vũ (SN 1981 trú tại số 36/29 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận) khi đang vận chuyển 49,32kg ma túy tổng hợp giấu trong 5 thùng loa và tàng trữ 2,94kg ma túy tổng hợp cùng 998,69g ketamine tại nhà theo chỉ đạo của một đối tượng cư trú tại Lào. Ngoài ra, Vũ còn tàng trữ một khẩu súng ổ xoay và 4 viên đạn.

Ngày 13/4/2019, cơ quan công an khám xét công ty vận chuyển Ngọc Vân, thu giữ 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 gói nylon màu xanh dạng túi trà có in chữ Guanyinwang chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn, có tổng khối lượng là 451,98kg loại Methamphetamine. Tổng tang vật thu giữ hơn 1,1 tấn ma tuý.