Thông tin mới nhất vụ con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già

Sáng 8/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Long an cho biết, kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ việc xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Người phụ nữ dùng tay và chổi đánh liên tục vào mặt bà cụ. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ bà bị bạo hành trong clip tên N.T.Đ. (sinh năm 1941), sống cùng con gái là bà N.T.H. (sinh năm 1964) và 2 cháu ngoại (con bà H.).

Hàng xóm sống gần nhà cụ Đ. cho biết, gia đình cụ Đ. có nhiều mâu thuẫn, hay xảy ra cãi vã. Bà H. cũng thường xuyên đánh chửi cụ Đ.

Cũng theo vị này, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook do cháu ngoại của cụ Đ. quay từ tháng 11/2019. Sau khi cụ Đ. qua đời hôm 2/9 thì người cháu này mới gửi đoạn clip này cho người thân trong gia đình. Sau đó, đoạn clip bị lan truyền trên mạng xã hội.

Công an cũng đã mời bà H. người có hành vi đánh đập dã man, xúc rác đổ lên đầu cụ Đ. tới để lấy lời khai và thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Video: Đoạn clip dài 7 phút ghi lại hình ảnh bà Đ. bạo hành dã man mẹ mình

Như VTC News đưa tin, ngày 7/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bạo hành một bà cụ. Người phụ nữ trong clip cũng liên tiếp dùng những lời lẽ chửi bới, lấy chổi cùn, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ.

Không dừng lại, người phụ nữ trong clip quét rác thải dưới đất và dọa nạt: "Mày tin tao nhét vô họng mày không".

Như chưa hả cơn giận, người phụ nữ này đổ cả rác bẩn vào mặt bà cụ và ép phải "ăn vô". Bà cụ đáng thương chỉ biết ngồi trên giường chịu trận.

Hành vi của người phụ nữ trong clip khiến nhiều người phẫn nộ.

Trước sự việc, ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin và chỉ đạo Công an huyện điều tra, xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái. Từ đó sẽ xử lý theo quy định pháp luật".

Theo thông tin ban đầu, cụ bà bị bạo hành đánh đập trong clip đã mất cách đây mấy ngày.