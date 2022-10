Thống đốc NHNN: Tiền gửi của người dân tại SCB được đảm bảo trong mọi trường hợp

(VTC News) -

Trong thông điệp liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, vừa qua, có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng SCB. Trước tình hình đó, NHNN đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngân hàng SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản.

“Ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Tôi cho rằng những người gửi tiền ở SCB cần hết sức bình tĩnh, không nên rút tiền nhất là trước hạn để đảm bảo quyền lợi của mình”, bà Hồng nhấn mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

Bà Hồng cho biết thêm, với vai trò ngân hàng Trung ương cũng như là vai trò của cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng, khi mà xây dựng, hoạch định chính sách tiền tệ cũng như các chính sách quản lý ngân hàng, NHNN luôn đặt mục tiêu là kiên định với việc điều hành để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng trong đó có ngân hàng SCB.

Trước đó, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng khẳng định NHNN sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó có SCB. Đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại Ngân hàng SCB”, ông Tú nói.

Về vấn đề làm thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và đặc biệt là an toàn của hệ thống ngân hàng trong mọi tình huống, ông Tú cho biết, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. NHNN và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Tại buổi họp báo chiều 8/10, ông Hoàng Minh Hoàn, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) khẳng định: "Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB và bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý điều hành tại ngân hàng. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB".

Ông Hoàng Minh Hoàn cũng cho biết, quyền lợi của khách hàng được đặt ở vị trí cao nhất. Các nhu cầu, thắc mắc của khách hàng trong mọi tình huống sẽ được xử lý trọn vẹn.