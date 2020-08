Thống đốc New York gọi SARS-CoV-2 là 'virus châu Âu'

Phát biểu trước Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ hôm 17/8, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã chỉ trích phản ứng của Tổng thống Trump đối với đại dịch COVID-19, gọi virus corona chủng mới là "virus châu Âu".

"Sức mạnh tập thể của chúng ta được thực hiện thông qua chính phủ. Chính phủ liên bang đang bị rối loạn chức năng và không đủ năng lực. Chính phủ không thể chống lại virus. Virus châu Âu lây nhiễm sang vùng Đông Bắc trong khi Nhà Trắng vẫn chỉ quan tâm đến Trung Quốc”, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay.

Thống đốc New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Reuters)

"Virus đã tấn công chúng ta nhiều tháng trước khi chính quyền của ông Trump biết đến. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự thất bại của một chính phủ luôn phủ nhận, phớt lờ mối nguy hiểm của virus và sau đó cố gắng chính trị hóa nó. Sự thất bại của chính phủ liên bang khiến New York phải trả giá”, ông Andrew Cuomo nói.

Thống đốc Cuomo đổ lỗi cho Nhà Trắng về các cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe ở nước Mỹ, cho rằng nước Mỹ sau 6 tháng - sau khi đại dịch bắt đầu, vẫn chưa chuẩn bị để chống lại loại virus mà ông nói là "đang hoành hành khắp đất nước".

Trong bài phát biểu trước Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, Thống đốc Andrew Cuomo miêu tả dịch COVID-19 đã cho thấy sự khủng hoảng của nước Mỹ. “Trong nhiều năm qua, nền chính trị của Mỹ đã suy yếu”, ông Andrew Cuomo nói.

Ông Andrew Cuomo, người nắm giữ nhiệm kỳ thống đốc thứ ba tại bang New York, là một trong những thành viên đảng Dân chủ nổi bật nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì phản ứng trước cuộc khủng hoảng xảy ra ở New York, khiến hơn 32.000 người chết. New York là bang có số người chết cao nhất tại Mỹ.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ có gần 5,5 triệu trường hợp mắc COVID-19 - nhiều nhất trên thế giới, trong đó có hơn 170.000 người chết do dịch bệnh này.