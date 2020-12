Thống đốc New York cảnh báo biến thể SARS-Cov-2 ở Anh đang 'lên máy bay sang Mỹ'

"Có một câu chuyện đáng lo ngại đang xuất hiện ở Anh về loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mà theo Thủ tướng Boris Johnson có khả năng lây nhiễm cao hơn 70%", ông Cuomo cảnh báo hôm 20/11.

Theo vị Thống đốc New York, sự thiếu phản ứng từ các quan chức liên bang trong việc thiết lập các lớp bảo vệ có thể khiến biến thể này "đổ bộ" vào Mỹ.

Thống đốc New York Andew Cuomo. (Ảnh: Getty Image)

"Ngay lúc này, biến thể đó đang lên máy bay và hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy. Bạn đã mắc bao nhiêu sai lầm tương tự trước khi rút ra được bài học", ông Cuomo nhấn mạnh.

Ông thừa nhận giới chức thành phố thiếu thẩm quyền để đưa ra các hạn chế cần thiết, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang phải áp dụng xét nghiệm bắt buộc với du khách tới từ Anh hoặc thậm chí cấm người đến từ Anh nhập cảnh.

Theo trang web của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, lệnh cấm du lịch Mỹ vẫn được áp dụng với hầu hết các nước châu Âu, bao gồm cả Anh. Nhưng lệnh cấm này không áp dụng với công dân Mỹ và những người có thẻ xanh cùng vợ/chồng, con cái họ.

Tuần trước, Telegraph đưa tin Tổng thống Trump dự kiến sẽ gỡ bỏ lệnh cấm đi lại với Anh và châu Âu vào ngày 22/12 tới.

Hiện có sáu chuyến bay từ Anh tới New York một ngày.

"Với sáu chuyến bay một ngày thì chỉ cần một người mang virus, hậu quả sẽ rất khó lường", ông này.

Giới chức Anh thông báo phát hiện chủng COVID- mới có tên gọi VUI-202012/01 đầu tuần trước. Chủng mới này có liên quan đến hơn 50% số ca nhiễm mới ở London và vùng đông nam nước Anh.

Hôm 20/12, Bộ trưởng y tế Anh thừa nhận VUI-202012/01 tại Anh đã "vượt tầm kiểm soát".

Sau khi Anh ban hành một loạt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt ở London và Đông Nam nước Anh hôm 19/12, hàng nghìn người dân London vội vã rời thủ đô nước Anh để thoát khỏi các hạn chế này.

Một loạt các nước châu Âu như Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ, Áo, Ireland và Bulgaria ban hành lệnh cấm các chuyến bay tới từ Anh hoặc hạn chế nghiêm ngặt với du khách Anh.

Ủy viên Y tế New York Howard Zucker xác nhận biến thể mới nhất của COVID-19 chưa được phát hiện ở New York. Theo ông này, lần cuối cùng New York chứng kiến sự "đổ bộ" của một biến thể COVID-19 là vào tháng 4.

Các cảnh báo được ông Cuomo đưa ra ngay trước hai kỳ nghỉ lớn là Giáng sinh và Năm mới. Với việc nhiều người phớt lờ cảnh báo vào dịp Lễ Tạ ơn, vị Thống đốc lo ngại thời điểm tới sẽ chứng kiến sự tăng mạnh các ca nhiễm.

Số người mắc COVID-19 trong ngày tại New York tăng lên mức cao nhất vào ngày 19/12 kể từ tháng 5 với 6.208 ca bệnh. Con số này giảm nhẹ xuống còn 6.185 vào ngày 20/12.