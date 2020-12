Thông điệp ý nghĩa dịp Giáng sinh từ học sinh lớp 5

Video: “The more we share, The more we have” của học sinh trường Tiểu học Ban Mai

“The more we share, The more we have” có độ dài hơn 5 phút – tựa như phim ngắn thể loại quà tặng tâm hồn, kể về tâm sự ấp ủ và hành trình kiếm tìm ý tưởng, thực hiện món quà đặc biệt của cậu học trò dành tặng cho thầy giáo nước ngoài ở ngôi trường mình theo học.

Video mở đầu với không khí Giáng sinh đến thật gần, không gian trường lớp được trang trí với những hình ảnh, sắc màu rộn ràng chào đón Noel. Thầy giáo nước ngoài bước vào lớp với bài giảng tìm hiểu về Giáng sinh, khiến lòng cậu học trò hân hoan, háo hức.

Tiết học kết thúc, cậu lưu luyến chia tay thầy giáo, rồi đứng suy nghĩ đăm chiêu bên hành lang vắng, muốn tìm điều gì đó thật đặc biệt dành tặng cho người thầy.

Rồi cậu nhớ ra “kho tàng” tri thức và ý tưởng sẵn có trong trường. Cậu chạy thật nhanh lên thư viện, tìm được cuốn sách mang tên “Mùa Giáng sinh diệu kỳ”, giúp cậu nghĩ ra được món quà gửi gắm thông điệp yêu thương mình có thể thực hiện.

Video được thực hiện từ ý tưởng của Nguyễn Đăng Bảo – học sinh lớp 5T, Tiểu học Ban Mai (Hà Nội). Em cũng là nhân vật chính trong video.

Cậu về lớp hì hụi thực hiện, rồi chạy qua các phòng học tìm thầy để tặng quà, nhưng không gặp. Khi chạy ra đến sân trường, cậu bất ngờ va phải thầy. Món quà được gửi tặng. Thầy giáo mở ra, bắt gặp một người tuyết bằng giấy do cậu học trò thực hiện, phía sau mang dòng chữ “The more we share, The more we have”. Hai thầy trò nói lời chúc mừng Giáng sinh, và ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, xúc động.

Không có quá nhiều nhân vật hay những tình huống gay cấn, phức tạp - “The more we share, The more we have” như một cuốn phim quay chậm ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của cậu học trò đầy ấm áp và yêu thương, đủ để khơi mở và truyền cảm hứng tích cực tới mỗi học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo trong mùa Noel.

Đăng Bảo cho biết tại trường Tiểu học Ban Mai, vào tuần đầu tiên của tất cả các tháng, thầy cô giáo trong Ban giám hiệu đều tổ chức buổi gặp mặt với đại diện học sinh của tất cả các khối lớp, để thảo luận về những công việc, sự kiện sẽ diễn ra trong tháng. Và trong tháng 12 này có ngày lễ Giáng sinh, nên em trình bày với thầy cô muốn thực hiện video làm quà cho các thầy cô giáo nước ngoài đang giảng dạy tại trường nói riêng, và tất cả các bạn học sinh trong trường nói chung.

“Ý tưởng này của em được tất cả thầy cô và các bạn trong buổi họp thích thú. Sau đó tất cả cùng thảo luận để triển khai thực hiện video. Điều thuận lợi là không gian trường lớp dịp này đều được trang trí đậm sắc màu Noel, nên những hình ảnh được ghi lại đều hết sức chân thực và tự nhiên. Em và thầy giáo nước ngoài của mình chỉ diễn để quay duy nhất cảnh hai thầy trò ôm nhau hạnh phúc ở phần cuối video mà thôi” – học sinh Đăng Bảo nói.

Nhân vật cậu học trò trong video do Nguyễn Đăng Bảo (lớp 5T) đảm nhiệm.

Sau khi hoàn thành, video được đăng tải trên Fanpage nhà trường, đồng thời công chiếu tại tất cả các lớp cho gần 1.500 học sinh cùng theo dõi.

Chị Dương Liên Phương phụ huynh học sinh lớp 3A7 sau khi xem xong video, xúc động chia sẻ trong phần bình luận: “Video là món quà đặc biệt mang nhiều ý nghĩa, giúp các bạn nhỏ hiểu rằng, việc chia sẻ cũng chính là cách để chúng ta nhận về nhiều hơn: Nhận về đó niềm vui, nhận về những tình cảm chân thành, nhận thêm về sợi dây liên kết bền chặt giữa con người và con người. Hãy cho đi nhiều hơn và chắc chắn chúng sẽ nhận được món quà ý nghĩa nhất. Đó chính là niềm hạnh phúc”.

Cô Ngô Thị Thanh Tâm – Phó hiệu trưởng nhà trường quan niệm rằng trao gửi những món quà yêu thương là một trong những truyền thống đẹp đẽ nhất của ngày Noel.

“Với những bạn nhỏ, đây là dịp mong chờ ông già Noel tặng quà vào ngày Giáng sinh. Những năm gần đây, truyền thống này dần được mở rộng hơn, đêm Noel không còn chỉ là niềm mong đợi của những người theo đạo Thiên chúa, mà trở thành thời điểm để tất cả mọi người cùng trao gửi những món quà cho người mà mình yêu thương.

Vậy nên, Giáng sinh cũng là dịp đặc biệt để mọi thế hệ trong gia đình cùng quây quần bên nhau, duy trì các mối quan hệ tình cảm. Ngay như tại các lớp học, hình ảnh các bố mẹ cùng đến trang trí đón Noel cùng cô giáo và các học sinh khiến tôi vô cùng ấn tượng. Và như thế, lễ Giáng sinh còn mang theo thông điệp của hòa bình,của lòng tốt và tình yêu thương”- cô Tâm nói.