Thông báo trúng tuyển nhưng không cho nhập học: Trường Lương Thế Vinh nói gì?

(VTC News) -

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội phản ánh, dù nhận được thông báo con trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh (cơ sở 1 Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) nhưng khi đến trường lại không được phát phiếu làm thủ tục nhập học cho con.

Trưa 17/4, trả lời VTC News, bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, phụ trách cơ sở 1 Yên Xá, Tân Triều cho biết, trong thông báo trúng tuyển vào lớp 6 gửi đến các phụ huynh, nhà trường lưu ý rất rõ thông tin "chỉ nhận hồ sơ nhập học trong ngày 16/4".

Cụ thể, theo đúng kế hoạch, trường bắt đầu làm thủ tục nhập học cho học sinh buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn đến muộn hoặc không có đầy đủ hồ sơ theo quy định nhập học nhà trường đã hướng dẫn cụ thể trước đó. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều người không thể làm thủ tục nhập học cho con.

Phụ huynh ngồi chờ làm thủ tục nhập học cho con vào lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh (Hà Nội) trong ngày 16/4. (Ảnh: VOV)

"Trước đó, nhà trường cũng từng thông báo nguyên tắc tuyển sinh, học sinh nào đủ điểm trúng tuyển đến trước thì xác nhận nhập học trước cho đến khi đủ chỉ tiêu sẽ dừng, đến muộn sẽ mất suất. Do phụ huynh không tìm hiểu kĩ lưỡng thông tin", bà Na nhấn mạnh.

Năm nay, cơ sở 1 của trường tuyển 360 chỉ tiêu vào lớp 6, mức điểm sàn trúng tuyển là 480 điểm (3 môn Văn, Toán, tiếng Anh và xét điểm học lực từ lớp 1 đến lớp 5). Trường gửi tin nhắn thông báo hơn đến 400 học sinh đủ điểm trúng tuyển. Như vậy sẽ có khoảng 40 em không thể nhập học nếu đến muộn.

Chia sẻ thêm về lý do chỉ tiêu tuyển là 360 nhưng trường lại xét trúng tuyển 400 học sinh, bà Văn Liên Na cho biết, trường gọi dư số học sinh so với chỉ tiêu bởi như các năm trước, thời gian trường thực hiện tuyển sinh lớp 6 sớm hơn so với các trường THCS khác trên địa bàn TP Hà Nội. Do đó, trường phải tính đến phương án xét dư số thí sinh trúng tuyển, đề phòng trường hợp nhiều phụ huynh dù đã xác nhận nhập học vào trường rồi nhưng sau đó lại rút hồ sơ cho con sang các trường khác như chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ngôi sao Hà Nội... Thực tế này từng xảy ra ở các năm trước đây, khiến trường thiếu hụt học sinh.

Sau khi thống kê, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cho biết, số lượng phụ huynh không thể nhập học cho con trong ngày hôm qua không nhiều. Mặt khác, trường cũng không thể mở thêm lớp cho số học sinh dư nói trên. Do đó, trường thống nhất với những phụ huynh này sẽ lập danh sách dự trù, nếu có học sinh nào xin rút hồ sơ để chuyển sang các trường khác, Trường Lương Thế Vinh sẽ tiếp tục gọi các em trong danh sách trên đến nhập học.