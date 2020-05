Mẫu nhí Việt qua đời vì ung thư máu

Tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thu đông hồi tháng 10/2019, show thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Thảo có sự góp mặt của các em nhỏ với vai trò người mẫu trình diễn. Khán giả vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé Hà My bị ung thư máu, vừa trình diễn vừa đeo túi truyền dịch.

Bé Hà My trên sàn catwalk cùng H'Hen Niê và NTK Nguyễn Thảo.

Sau màn trình diễn đó, Hà My tiếp tục trở lại bệnh viện điều trị. Song sức khỏe của cô bé ngày càng diễn biến xấu.

Chiều 4/5, Hà My qua đời tại nhà riêng ở Sơn La. Nhà thiết kế Nguyễn Thảo là người luôn giữ mối liên hệ với gia đình bé Hà My suốt thời gian qua. Nguyễn Thảo cho biết cô rất buồn khi nghe tin Hà My qua đời. Cô gọi điện báo tin cho H'Hen Niê để chia sẻ mất mát với gia đình cô bé.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê đăng tải lại loạt khoảnh khắc bế Hà My trên sàn catwalk. Hoa hậu viết: "Thương con quá Hà My ạ".

Trong màn trình diễn tại Hà Nội hồi tháng 10/2019, Hà My được Hoa hậu H'Hen Niê bế trên tay bước ra chào khán giả. Hà My khiến nhiều người xúc động khi cô bé dù sức khỏe không tốt vẫn luôn nở nụ cười trên môi và ước mơ một lần được làm người mẫu.