Thời tiết TP.HCM dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thế nào?

Ngày 30/8, trả lời VTC News, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Saola ở đông bắc Philippines tăng dần cường độ.

Gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Bộ có cường độ tăng dần vậy nên thời tiết khu vực Nam Bộ từ ngày 30/8 đến 3/9 chuyển biến theo hướng với mưa dông tăng dần cả về diện, lượng và thời gian có mưa.

Dụ báo thời tiết ở TP.HCM và khu vực Nam Bộ trong những ngày nghỉ lễ 2/9 có mưa dông tăng dần cả về diện, lượng và thời gian có mưa.

Trong ngày 30/8, ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết từ sáng đến trưa có mây thay đổi trời nắng. Trưa đến chiều tối nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Một vài nơi có khả năng có mưa vừa, mưa to. Mưa tăng cả về diện, lượng và thời gian có mưa so với ngày 28/8 và hầu hết mưa chỉ xảy ra từ trưa đến chiều và tối. Tối muộn thời tiết gỉam mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C, thấp nhất từ 25-26 độ C.

Từ ngày 31/8 đến 3/9, khu vực này có mây thay đổi đến nhiều mây. Có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông.

Tuy nhiên, do chủ yếu là nhưng cơn mưa rào nên thời gian xảy ra mưa không quá dài, hầu hết chỉ kéo dài trong khoảng 1-3 giờ rồi tạnh ráo trở lại. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 24-25 độ C.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin bão 30/8, tin mưa dông diện rộng ở nhiều nơi và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Theo đó, lúc 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167 - 201 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.