Thời tiết tháng 4 trên cả nước thế nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong nửa đầu tháng 4, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ, có thể xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực giữa và nam Biển Đông.

Nắng nóng khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, miền Đông Nam Bộ, một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên trong khoảng nửa cuối tháng 4.

Nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng vào cuối tháng 4. (Ảnh minh hoạ)

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1 - 10/4): Hai ngày đầu, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, sau suy yếu dần và lệch ra phía Đông, sau có thể bổ sung yếu vào đêm 5/4.

Khu vực Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông trong ngày đầu tháng, sau mưa vài nơi, ngày hửng nắng, trời rét. Từ 5/4, trời rét về đêm và sáng.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp với rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía Bắc gây mưa dông diện rộng. Trong đó, khu vực Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 2 ngày đầu, sau giảm dần về lượng và vùng mưa dịch chuyển xuống khu vực Nam Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh, mưa xuất hiện nhiều ngày, trong đó mưa tập trung nhiều hơn trong khoảng thời kỳ 4 - 5 ngày đầu tháng.

Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 2 - 3 độ C, có nơi thấp hơn.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11 - 20/4): Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ phổ biến 5-15mm, Trung Bộ 15- 30mm, có nơi cao hơn; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến 30-50mm, có nơi cao hơn.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21 - 30/4): Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn.