Thời tiết ngày mùng 3 Tết: Người dân ra đường du xuân cần biết thông tin này

(VTC News) - Trung tâm Khí tượng thuỷ văn thông báo nhiệt độ ngày mùng 3 Tết trên cả nước phổ biến ở mức 17-20 độ C, trời hửng nắng.

Dưới tác động của gió Đông nam liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền, khắp Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ đang được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ với mức nhiệt ngoài trời phổ biến ở mức 17-20 độ C, trời rét nhẹ.

Tuy nhiên, lớp sương mù này sẽ không kéo dài lâu, khoảng 9h ngày 18/2, mây mỏng dần, trời sẽ hửng nắng, xua đi màn sương mù.

Cảm giác rét sẽ được thay thế bằng cái lạnh dễ chịu và đến trưa chiều nay, nhiệt độ toàn vùng sẽ phổ biến ở mức 24-27 độ C.

Riêng một vài nơi thuộc khu Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nắng đến sớm hơn, cường độ cũng mạnh hơn do vậy, nhiệt độ có thể tăng cao hơn từ 1-2 độ C, lên mức 28-31 độ C.

Thời tiết nắng ráo, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, du xuân trong những ngày đầu năm mới.

Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Huế trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay chịu tác động của nhiễu động từ ngoài biển di chuyển vào vì thế, sáng có lúc có mưa.

Về trưa chiều, mưa giảm, trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ vì thế giảm nhẹ so với 24h trước phổ biến từ 26 – 29 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31°C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 27°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía nam 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21°C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25°C.

Kim Thược