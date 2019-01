Thời tiết ngày cuối tuần: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ mưa dông

(VTC News) - Hôm nay (6/1), nền nhiệt ởThủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng lên, nắng ấm xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi đó khu vực Nam Bộ được dự báo có mưa rào và dông.

Dự báo thờ tiết hôm nay (6/1), khu vực Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C, cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tiếp tục nhích dần lên.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 28 – 31độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Đợt rét kỷ lục 10 năm vừa đi qua, miền Bắc lại chuẩn bị nắng ấm như mùa hè? Chuyên gia khí tượng nhận định, sau đợt rét đậm, rét hại đỉnh điểm, các tỉnh miền Bắc có thể sẽ phải đối mặt với đợt nắng như mùa hè.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, thời tiết 3 miền thế nào? Chuyên gia nhận định, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng cao, Trung Bộ tạnh ráo, trong khi đó khu vực Nam Bộ khả năng xảy ra nắng nóng.

Xuân Trường