Thời tiết ngày cuối của đợt nghỉ Tết Dương lịch 2022 thế nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 3/1, khu vực Bắc Bộ trời ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C, khu Tây Bắc 22-25 độ C.

Khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 22-25 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao phất phổ biến 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C.