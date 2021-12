Thời tiết ngày 2/12: Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, Đông Nam Bộ nguy cơ ngập úng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (2/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng hầu khắp các tỉnh từ Bắc Bộ đến Nam Trung Bộ.

Trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất lên tới trên 24 độ C nhưng thấp nhất chỉ ở mức 11 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Trời rét, vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối.

Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, trời rét. (Ảnh minh họa)

Trong nửa đầu tháng 12, tình trạng thiếu hụt mưa nhiều xảy ra ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ nên các khu vực này xảy ra khô hạn, các khu vực khác ở trạng thái bình thường.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa giảm dần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Ngoài ra, do thủy triều cao kết hợp với nước dâng do gió mùa, mực nước tại ven biển Nam Bộ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Đỉnh mực nước cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tầu vào ngày 6-7/12, có thể đạt 4,27m.

Ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và TP.HCM có thể ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/12:

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh.Cảnh báo lốc,sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 C; phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.