Thời tiết ngày 1/9: Bắc Bộ mưa dông, nguy cơ lũ quét và ngập úng nhiều nơi

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (1/9), khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Từ đêm 1/9 đến 3/9, các tỉnh miền Bắc mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Từ 1/9 đến 4/9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Miền Bắc rải rác mưa rào vào dông. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/9:

Hà Nội ngày mưa rào và dông vài nơi, đêm mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng; đêm nhiều mây, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Dự báo trong mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.