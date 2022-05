Thời tiết miền Bắc trong tuần tới thế nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (15/5), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tuy nhiên, từ đêm nay, mưa giảm dần, trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C.

Từ đêm nay đến 16/5, Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, nơi trên 150mm/đợt.

Tuần tới, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. (Ảnh: TTXVN)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Cao Bằng.

Từ khoảng ngày 17/5, áp cao lục địa suy yếu và dịch dần ra phía Đông. Rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ suy yếu và mờ dần đi.

Từ khoảng ngày 20-21/5, có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ; sau đó rãnh áp thấp này bị nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Gió Tây Nam ở khu vực phía Nam có cường độ ít thay đổi, khoảng 1-2 ngày cuối có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ yếu.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo, từ ngày 20-23/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều tối ngày 20-23/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 17-24/5, các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.